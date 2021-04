Những sao Hàn sở hữu penthouse xa hoa

Jang Dong Gun - Go So Young: Ngày 22/4 vừa qua, truyền thông Hàn tiết lộ ảnh chụp căn nhà mới của cặp vợ chồng nổi tiếng. Theo đó, Jang Dong Gun và Go So Young được cho là đang nắm trong tay căn penthouse đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Với diện tích 400 m2, bên trong căn hộ có đủ phòng chiếu phim, quầy rượu, phòng tập golf mini... kèm thang máy riêng.