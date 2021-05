Những sao Hàn dành tiền trả nợ cho gia đình

IU, Chung Ha, Zico và nhiều thần tượng Kpop đã dành dụm số tiền đầu tiên kiếm được để trả nợ cho gia đình.

Không phải thần tượng Kpop nào cũng có xuất thân danh giá, con đường phát triển thuận lợi. Trong khi một vài nghệ sĩ sinh ra trong gia đình giàu có, nhiều ngôi sao khác có điều kiện sống vất vả, nghèo khó, theo SCMP.

Thậm chí, có những người sau khi kiếm được đồng lương đầu tiên đều phải dành dụm để trả nợ cho gia đình như IU, Hyeri hay Chung Ha.

Jung Eun Ji (Apink) áp lực vì tiền bạc

Nữ ca sĩ Eun Ji từng chia sẻ với tạp chí thời trang Grazia cô luôn phải sống trong cảm giác đấu tranh với gia đình vì tiền bạc. "Tôi luôn nghĩ khi có tiền sẽ trả hết nợ để gia đình sống mà không phải lo lắng gì. Tôi dần trả hết tiền lãi rồi chuyển sang trả tiền nợ gốc cho bố mẹ", cô nói.

Ngoài ra, Eun Ji dành thời gian đưa mẹ đi du lịch ở nơi mà trước đây, mẹ cô đã tận hưởng tuần trăng mật. Khi ấy, nữ ca sĩ và mẹ đã ôm nhau khóc sau quãng thời gian dài khó khăn.

Bên cạnh vai trò hát chính cho Apink, Eun Ji tham gia diễn xuất trong các vở nhạc kịch, nhạc phim cho phim truyền hình. Cô đóng vai nữ chính trong Reply 1997.

Jung Eun Ji - thành viên Apink. Ảnh: Eunjibee.

IU trả nợ bằng tiền kiếm được từ "Good Day"

Thời thơ ấu, IU có cuộc sống không mấy êm đềm. Do cha mẹ đi làm xa để kiếm sống, cô lớn lên dưới sự chăm sóc của bà. Theo Koreaboo, tuổi thơ của IU không đến nỗi bất hạnh nhưng khá thiếu thốn. Cô phải sống trong căn phòng ẩm thấp phía dưới một tầng hầm. Bởi trước đó, mẹ của IU ký hợp đồng bảo lãnh một khoản nợ cho người quen, sau đó, người này bỏ trốn.

Năm 2011, IU chia sẻ rằng cô đã trả hết nợ cho cha mẹ bằng số tiền kiếm được từ thành công của Good Day năm 2010. Cũng sau Good Day, IU nổi tiếng và được khán giả biết đến rộng rãi. Cô trở thành nghệ sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc, là nữ diễn viên quen mặt với sự xuất hiện trong loạt phim tuyển tập Persona của Netflix và K-drama Hotel Del Luna.

Hồi nhỏ, IU sống ở căn phòng ẩm thấp phía dưới một tầng hầm. Ảnh: SCMP.

Jo Kwon đã trả hết nợ

Jo Kwon là ca sĩ ballad, nhưng thành viên 2AM vẫn chăm chỉ tham gia nhiều chương trình để chứng tỏ bản thân là người đa tài. Nam ca sĩ là người tạo ra trào lưu "điệu nhảy kkap".

KpopStarz tiết lộ rằng sau thời gian đen tối vì gánh nợ cho gia đình, Jo Kwon đã làm việc chăm chỉ vừa trả hết nợ vừa mua thêm căn hộ mới cho mẹ sinh sống.

Jo Kwon đã trả hết nợ cho gia đình. Ảnh: Koreaboo.

Zico trả nợ để báo đáp cha mẹ

Zico khởi đầu với tư cách là rapper underground, sau đó gia nhập nhóm nhạc nam Block B. Hiện tại, anh là một trong những nghệ sĩ solo, nhà sản xuất âm nhạc kiêm rapper nổi tiếng tại Hàn Quốc. Zico thành lập công ty giải trí của riêng mình mang tên KOZ Entertainment.

Theo Koreaboo, Zico đã dành phần lớn số tiền kiếm được (hàng tỷ won) để trả nợ cho gia đình. Nam ca sĩ cho rằng đó là nghĩa vụ của anh. Zico muốn bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ vì từ trước đến nay, họ chưa bao giờ tạo áp lực hay buộc anh phải làm điều gì theo ý muốn gia đình. Bất chấp khó khăn về tài chính, Zico vẫn nhận được sự ủng hộ của cha mẹ khi theo con đường nghệ thuật.

Zico đã dành phần lớn số tiền kiếm được (hàng tỷ won) để trả nợ cho gia đình. Ảnh: IGNV.

Hyeri mua nhà cho gia đình năm 20 tuổi

Không chỉ là một ca sĩ, Hyeri của nhóm Girl's Day còn được biết đến với vai trò diễn viên. Cô gây được tiếng vang lớn với vai diễn Sung Duk Sun trong phim truyền hình Reply 1988. Hiện tại, theo dự kiến, Hyeri góp mặt ở hai phim truyền hình ra mắt vào năm 2021 là My Roommate is a Gumiho và When Flowers Bloom, I Think of the Moon.

Hyeri ra mắt công chúng vào năm 2010 - khi cô mới 16 tuổi. Tới năm 2014, truyền thông đưa tin Hyeri đã kiếm được số tiền đủ để mua căn hộ ở Jamsil (Seoul) cho gia đình. Sau đó, nữ ca sĩ tặng bố chiếc xe hơi nhập khẩu khá sang trọng.

Hyeri gây được tiếng vang lớn với vai diễn trong Reply 1988. Ảnh: SCMP.

Chung Ha đưa tiền cho mẹ quản lý

Chung Ha được biết đến là thành viên nổi bật của I.O.I. Sau khi I.O.I tan rã, Chung Ha phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Hiện tại, cô là giọng ca nổi tiếng và có nhiều dấu ấn nhất so với các thành viên của I.O.I. Chung Ha thậm chí được mệnh danh nữ thần quyến rũ thế hệ mới của Kpop.

KpopStarz đưa tin dù nổi tiếng, Chung Ha vẫn để mẹ quản lý tài chính. Trước đây, nữ ca sĩ từng trả nợ cho gia đình. Sau đó mỗi tháng, mẹ cô sẽ gửi khoản chi tiêu, số còn lại sẽ được gửi tiết kiệm.