Những sao Hàn bứt phá trong năm 2020

Seo Ye Ji: Ở tuổi 30, mỹ nhân họ Seo mới thực sự bứt phá nhờ bộ phim truyền hình It’s Okay to not be Okay (Điên thì có sao). Tuy không đạt thành tích rating ấn tượng, tác phẩm này vẫn giúp nâng tầm tên tuổi cho cô. Bằng việc hoàn thành xuất sắc vai nữ nhà văn mắc chứng rối loạn nhân cách xã hội Go Moon Young, Seo Ye Ji liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất theo tuần, tháng, trong thời gian Điên thì có sao phát sóng.