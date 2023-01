Những sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất 2022

Sau 2 tuần mở cổng bình chọn, Best Choice Award đã chọn ra 4 thiết bị công nghệ được người dùng yêu thích nhất năm 2022.

Best Choice Award 2022 là giải thưởng do Zing tổ chức nhằm tìm kiếm những thiết bị công nghệ xuất sắc, đáng mua trong năm. Mỗi hạng mục sản phẩm là danh sách uy tín, mang đến lợi ích trực tiếp cho người dùng.

Khi làm việc tại nhà được dự đoán sẽ duy trì trong tương lai, nhu cầu sử dụng thiết bị nhà thông minh ngày càng nhiều, giúp phục vụ cuộc sống thường nhật. Với chủ đề “Nhà thông minh”, 4 hạng mục của Best Choice Award 2022 gắn với 4 nhóm sản phẩm có ảnh hưởng lớn, tích hợp nhiều công nghệ giúp người dùng xây dựng nền tảng nhà thông minh hiệu quả.

Đây là những thiết bị giành chiến thắng tại Best Choice Award 2022. Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn của độc giả.

Với tỷ lệ bình chọn 43,19%, iPhone 14 Pro Max là smartphone được người dùng yêu thích nhất. Những vị trí tiếp theo thuộc về Xiaomi 12 Pro (32,86%), Samsung Galaxy Z Fold4 (20,19%) và Oppo Find X5 Pro (3,76%).

Apple dần tách xa các phiên bản trên cùng một đời iPhone. Ngoài dung lượng pin, màn hình lớn cùng 3 camera sau, iPhone 14 Pro Max trang bị chip xử lý mạnh nhất của Apple cùng Dynamic Island. Điều này giúp thiết bị trở thành món hàng được người dùng săn đón.

Với Dynamic Island, chiều dài lỗ khuyết sẽ thay đổi liên tục dựa trên các thao tác khác nhau. Điểm nổi bật của tính năng nằm ở hoạt ảnh, được Apple xử lý mượt mà bằng phần mềm lẫn phần cứng. Hiệu ứng khi dùng Face ID, gọi điện, ghi âm hay kết nối AirPods không giống nhau.

Khi đã quen mắt, Dynamic Island tạo ra thói quen nhìn vào đỉnh màn hình để kiểm soát trạng thái điện thoại. Nói cách khác, chi tiết này như một “trung tâm điều khiển” giúp người dùng theo dõi các thông tin quan trọng.

iPhone 14 Pro Max còn là trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh HomeKit, với hàng trăm công ty sản xuất thiết bị theo tiêu chuẩn này. Ứng dụng Shortcuts có sẵn giúp tự động hóa các ngữ cảnh sử dụng với nhà thông minh.

Kể từ iOS 16.1, iPhone còn hỗ trợ Matter, giao thức kết nối mới cho thiết bị nhà thông minh. Theo Apple, tiêu chuẩn này cho phép các loại phụ kiện hoạt động cùng nhau trên nhiều nền tảng, mang đến lựa chọn đa dạng, khả năng tương tác cao hơn cho người dùng.

iPhone 14 Pro Max là smartphone đặt ra tiêu chuẩn cho dòng máy cao cấp năm 2022. Camera chính có độ phân giải 48 MP, cải thiện khả năng thu sáng và ghi nhận chi tiết. Chip xử lý A16 Bionic cũng nới rộng khoảng cách hiệu năng giữa iPhone với những máy Android khác.

Màn hình luôn sáng, kháng nước, hỗ trợ 5G, sạc nhanh và màn hình 120 Hz là những tính năng nổi bật khác mà iPhone 14 Pro Max sở hữu. Đây cũng là smartphone có chất lượng hoàn thiện hàng đầu thị trường.

Giữa những cái tên sừng sỏ trên đường đua Best Choice Award 2022, Samsung Neo QLED 8K 2022 QN900B giành chiến thắng ấn tượng, chiếm 47,31% tổng lượt bình chọn. Những đề cử còn lại gồm LG Z2 8K OLED (23,95%), Sony X90K (22,16%) và TCL QLED 4K C735 (6,59%).

Chi tiết giúp Neo QLED 8K 2022 QN900B giành chiến thắng đến từ công nghệ đèn nền Quantum Matrix Pro. Với thang đo sáng 14-bit, người xem khi quan sát bề mặt nước trên TV có thể nhìn thấy các chi tiết rất nhỏ. Kết hợp công nghệ Quantum HDR 64X, TV có thể kiểm soát ánh sáng, hiển thị màu sâu và dải tương phản rộng hơn.

“Vũ khí” tiếp theo của Neo QLED 8K 2022 QN900B là bộ xử lý lượng tử 8K (Neural Quantum 8K) thế hệ mới, trang bị 20 mạng lưới thần kinh trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập. Chi tiết này giúp phân tích và nâng cấp hình ảnh hiệu quả. Bộ xử lý có thể nhận biết chất lượng đầu vào là HD hay 4K, sau đó chọn mạng trí tuệ tốt nhất để nâng cấp hình ảnh.

Bộ xử lý của Neo QLED 8K 2022 còn tích hợp công nghệ tăng cường độ sâu thực (Real Depth Enhancer). Tương tự cách mắt người xử lý ảnh, công nghệ này nâng cao độ tương phản tiền cảnh nhưng không tác động đến hậu cảnh, làm nổi bật chủ thể so với phông nền. Khi xem các trận bóng đỉnh cao, người dùng cảm nhận như đang trực tiếp ngồi trên khán đài.

Neo QLED 8K 2022 QN900B còn “ghi điểm” nhờ thiết kế đơn giản, mỏng nhẹ nhưng không kém phần sang trọng. Không chỉ sắm vai “trung tâm giải trí”, TV còn trở thành món đồ trang trí đẹp mắt trong không gian sống hiện đại.

Sở hữu màn hình tràn viền vô cực, thiết kế tinh tế cùng cạnh viền siêu mỏng, Samsung Neo QLED 8K giúp người xem trải nghiệm hình ảnh đắm chìm trong từng khung cảnh.

Để tăng cường trải nghiệm âm thanh, Neo QLED 8K 2022 QN900B còn tích hợp hệ thống loa 6.2.4 kênh, công suất 90 W và tương thích Dolby Atmos, công nghệ theo dõi vật thể và nhận diện giọng nói giúp tinh chỉnh hiệu ứng âm thanh theo từng chuyển động.

Một số tính năng thông minh khác trên Neo QLED 8K Q900B như Samsung Health phục vụ các hoạt động thể thao, SmartThings để điều khiển thiết bị nhà thông minh và nền tảng mua, phát hình ảnh NFT trong chế độ Ambient.

Với 37,36% số phiếu bình chọn, Roborock S7 MaxV trở thành robot hút bụi được độc giả yêu thích nhất. Những cái tên còn lại trong danh sách đề cử gồm Mi Robot Vaccuum-Mop 2 Pro (35,63%), Dreame Bot W10 Pro (14,37%) và Ecovacs Deebot X1 OMNI (12,64%).

Vượt xa những kỳ vọng về thiết bị dọn dẹp, S7 MaxV là bản nâng cấp lớn với những tính năng thông minh, hỗ trợ vệ sinh nhà cửa toàn diện, hiệu quả.

Hướng đến tính tự động hóa, Roborock trang bị giải pháp dock sạc 3 trong 1 cho S7 MaxV. Chiếc dock bao gồm 3 ngăn: nước sạch, nước bẩn, túi rác. Đồng thời, thiết bị cũng hỗ trợ tự động hút rác từ robot, giặt giẻ lau và sấy khô nhờ cơ chế tự nhấc giẻ lau.

Điểm đáng tiền trên thiết bị là công nghệ tránh vật cản (Reactive AI 2.0). Công nghệ sử dụng 3 phương pháp gồm: máy quét 3D, camera màu RGB và chip AI. Bên trong chip AI, hãng đã nạp nhiều dữ liệu hình ảnh nội thất. Nhờ vậy, S7 MaxV nhận diện và tránh né vật thể hiệu quả hơn.

Công năng của Roborock S7 MaxV trở nên vượt trội với lực hút 5100Pa, gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm và cao nhất trong thị trường. Bên cạnh đó, với cơ chế lau rung 3000 lần/phút, thiết bị đảm bảo các vết bẩn được tẩy rửa sạch sẽ ở mọi chất liệu bề mặt.

Hướng đến hệ sinh thái nhà thông minh, Roborock cũng cho phép điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng trên smartphone. Người dùng có thể đặt lịch vệ sinh, tùy chỉnh các chế độ lau, lực hút phù hợp với không gian trong nhà.

Mặt khác, ứng dụng Roborock cũng trang bị tính năng truyền hình ảnh trực tiếp thông qua camera trên robot, vẽ bản đồ 3D căn nhà, trợ lý bằng giọng nói và hỗ trợ tiếng Việt.

Tại Best Choice Award 2022, tủ lạnh LG Side by Side InstaView GR-X257JS vượt qua các đề cử với 37,57% số phiếu. Ở các vị trí còn lại là Hitachi R-WB640VGV0 (27,62%), Samsung Side by Side 635L (20,44%), Panasonic PRIME+ Edition NR-CW530XMMV (14,36%).

Mẫu tủ lạnh của LG được ưu chuộng bởi thiết kế cửa phụ Door-in-door đặc biệt, bên cạnh loạt tính năng làm lạnh và bảo quản thực phẩm.

Với công nghệ cửa phụ trong suốt, người dùng chỉ cần gõ nhanh 2 lần là có thể nhìn xuyên thấu bên trong mà không cần mở cửa tủ. Nhờ vậy, khí lạnh hạn chế bị thất thoát do thói quen mở cửa tủ kiểm tra thực phẩm thường xuyên.

2 công nghệ Door Cooling và Linear Cooling giúp luồng khí lạnh được duy trì ổn định, tỏa nhanh và đều khắp tủ. Thực phẩm ở các ngăn cánh cửa tủ vẫn duy trì nhiệt độ lý tưởng. Bên cạnh đó, LG cũng trang bị hàng loạt ngăn thực phẩm với tính năng đặc thù như ngăn cân bằng ẩm lưới mắt cáo (Fresh Balancer), ngăn cân bằng độ ẩm (Moist Balance Crisper), hệ thống làm đá tinh gọn SpacePlus…

Dù có dung tích lớn và nhiều công nghệ tích hợp, Linear Inverter giúp tủ lạnh LG tiết kiệm điện tối đa 32%, đảm bảo khả năng vận hành êm ái, ổn định.

LG nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, dải sản phẩm được điều khiển thông qua mạng lưới LG ThinQ. Sản phẩm được tích hợp Wi-Fi và điều khiển thông qua ứng dụng trên di động.

Người dùng có thể tùy chỉnh tủ lạnh thông qua giọng nói, quản lý hay ra lệnh các chức năng có trên tủ lạnh. Không chỉ vậy, ứng dụng còn gửi ngay thông báo tới điện thoại nếu người dùng quên chưa đóng cửa tủ lạnh.

Hướng đến sự tiện lợi, LG Side by Side InstaView GR-X257JS là giải pháp phù hợp cho nhà thông minh, dễ sử dụng và thao tác.