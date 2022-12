Những sai lầm khi chăm sóc da vào ban đêm

Tẩy tế bào chết thường xuyên, không dùng retinoid, bỏ qua kem dưỡng ẩm hay dùng sai chất chống oxy hóa là những sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi chăm sóc da ban đêm.

Bạn có thể không cần rửa mặt vào buổi sáng nếu da nhạy cảm hoặc khô. Ảnh: Stgeorgedayspa.

Làn da phải chịu nhiều tác động trong ngày từ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và lớp trang điểm. Vì thế, việc phục hồi da khi bạn đang ngủ là điều quan trọng để duy trì sự tươi trẻ.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Da liễu Lâm sàng và Thực nghiệm, ngủ ngon có thể giúp da ít bị lão hóa sớm. Người thiếu ngủ có hàng rào bảo vệ da bị tổn thương và họ ít hài lòng hơn với vẻ bề ngoài của mình.

“Da của bạn đang ở chế độ phục hồi mỗi đêm. Không giống như ban ngày, bạn không đổ mồ hôi vào ban đêm, vì vậy các sản phẩm có thể được hấp thụ trên da dễ dàng hơn”, Deirdre Hooper, bác sĩ da liễu tại Audubon Dermatology, New Orleans, cho biết.

Theo các chuyên gia, dưới đây là những sai lầm vào ban đêm góp phần gây ra các vấn đề về da.

Không rửa mặt trước khi đắp chăn

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều đầu tiên nhiều người muốn làm sau khi trở về nhà chính là úp mặt vào gối. Tuy nhiên, bạn đừng quên rửa mặt trước.

Tiến sĩ Hooper nói: “Tôi nghĩ bạn không cần rửa mặt vào buổi sáng, đặc biệt nếu da bạn nhạy cảm hoặc khô, nhưng đó là điều tuyệt đối phải làm vào ban đêm”.

Việc rửa mặt giúp loại bỏ bụi bẩn và ô nhiễm tích tụ trên da suốt cả ngày. Chúng là tác nhân gây ra mụn trứng cá và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Nếu không thể rửa mặt ở bồn rửa, bạn có thể dùng khăn giấy tẩy trang để lau nhanh bụi bẩn trên mặt.

Bỏ qua retinoid trong chu trình chăm sóc da

Nếu bạn đi khám bác sĩ da liễu với hy vọng chống lão hóa cho làn da, họ có thể khuyên bạn sử dụng sản phẩm chứa retinoid hoặc retinol.

Theo Harvard Health Publishing, dẫn xuất vitamin A giúp điều chỉnh quá trình sản xuất collagen để chống lại nếp nhăn. Nhiều nghiên cứu cho biết thường xuyên sử dụng tretinoin (một loại retinoid) để bôi ngoài da giúp cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, làm đều màu da và giảm các đốm đen.

Retinoids thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da nhưng cũng có thể khiến da bị kích ứng. Đánh giá cho thấy mặc dù tretinoin được coi là an toàn và hiệu quả, nó cũng mang lại tác dụng phụ như khô, rát, mẩn đỏ và bong tróc.

Charisse Dolitsky, bác sĩ da liễu tại Schweiger Dermatology Group, Long Island, New York, khuyên rằng nếu bạn thấy da bị bong tróc, mẩn đỏ nhẹ hoặc bị châm chích khi rửa, hãy ngưng dùng chất này một hoặc hai đêm. Khi làn da của bạn dịu đi, hãy tiếp tục sử dụng nhưng chỉ với lượng nhỏ bằng hạt đậu.

Mặc dù retinoids kê đơn mạnh hơn retinoids không kê đơn, bác sĩ Dolitsky thường khuyên bệnh nhân sử dụng các công thức không kê đơn vì ít có khả năng gây kích ứng hơn.

Dùng sai chất chống oxy hóa vào ban đêm

Tiến sĩ Hooper cho biết một số chất chống oxy hóa tốt nhất nên được để dành vào buổi sáng, đặc biệt là vitamin C. Nghiên cứu chỉ ra chất chống oxy hóa có vai trò trung hòa các gốc tự do. Những gốc tự do này tấn công và làm hỏng các tế bào khỏe mạnh, góp phần gây ra bệnh tật cho cơ thể.

Serum chống oxy hóa nên được sử dụng vào buổi sáng. Ảnh: Pexels.

Serum vitamin C tốt thường đắt tiền, vì vậy đừng lãng phí để dùng nó vào ban đêm khi nó không phát huy hết tác dụng trên làn da. Nhưng nếu bạn đang sử dụng chất chống oxy hóa vào ban đêm, hãy thoa serum chứa resveratrol.

Tiến sĩ Hooper nói: “Resveratrol bị bất hoạt bởi ánh nắng mặt trời và không hoạt động tốt vào buổi sáng. Nếu bạn có thời gian và ngân sách, hãy thoa nhiều chất chống oxy hóa vì đa dạng sản phẩm sẽ mang lại sự bảo vệ toàn diện hơn. Điều này giống như việc ăn đủ loại rau để có nhiều chất dinh dưỡng”.

Bỏ qua kem dưỡng ẩm

Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, New York, cho biết: “Người ta chứng minh rằng mức độ hydrat hóa của da có xu hướng giảm vào buổi chiều và buổi tối. Do đó, việc dưỡng ẩm trước khi đi ngủ là phần quan trọng trong chu trình chăm sóc da”.

Kem dưỡng ẩm không chỉ giúp bù nước cho da mà còn làm dịu tình trạng khô và kích ứng tiềm ẩn khi sử dụng retinoid.

Tiến sĩ Zeichner khuyên dùng kem dưỡng ẩm có chứa các thành phần bảo vệ da như ceramides, dimethicone, glycerin hoặc axit hyaluronic. Những chất này đều hoạt động theo nhiều cách khác nhau để giữ cho làn da mềm mại suốt đêm.

Tẩy tế bào chết quá mạnh và thường xuyên

Theo tiến sĩ Dolitsky, hãy dừng việc tẩy tế bào chết thường xuyên, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng retinoid. Điều này là dư thừa vì retinoid vốn có vai trò kích thích sự thay đổi tế bào.

Kết hợp retinoid và tẩy tế bào chết cũng làm tăng nguy cơ bùng phát kích ứng. Tiến sĩ Dolitsky nói thêm tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần có thể an toàn cho làn da, nhưng dùng thường xuyên hơn lại trở thành lạm dụng.