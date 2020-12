Những sai lầm gây rối loạn tiêu hóa dai dẳng

Người bị rối loạn tiêu hóa dễ mắc phải một số sai lầm phổ biến, khiến bệnh kéo dài dai dẳng, có thể biến chứng thành viêm đại tràng, ung thư đại tràng…

Thông thường, khi ăn phải thức ăn ôi thiu, độc hại dẫn đến tình trạng đau bụng đi ngoài hoặc táo bón kéo dài, chúng ta thường dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng. Nhiều người còn tự ý sử dụng thêm thuốc kháng sinh.

Các triệu chứng này có thể được cải thiện sau một vài ngày sử dụng. Tuy nhiên, dùng kháng sinh lại vô tình làm chết lợi khuẩn đường ruột, khiến hệ tiêu hóa suy yếu và khó phục hồi. Sau đó, chỉ cần chúng ta ăn uống không cẩn thận, ăn đồ lạ, tanh, tái, sống, tình trạng rối loạn tiêu hóa lại tái phát.

Tình trạng rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng bởi nhiều sai lầm phổ biến.

Bên cạnh đó, việc tự ý mua thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa là sai lầm phổ biến hiện nay. Điều này không những khiến bệnh tình không thuyên giảm, mà còn có nguy cơ bị nặng hơn vì các loại thuốc điều trị viêm đại tràng hay men tiêu hóa có thể làm suy giảm lợi khuẩn đường ruột, gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Ngoài ra, thói quen ăn uống không lành mạnh như ăn nhanh, không điều độ, lạm dụng đồ chế biến sẵn, đồ chiên rán, chất kích thích, ăn đồ tái sống... cũng là một trong những lý do gây rối loạn tiêu hóa. Người bị rối loạn tiêu hóa cần hạn chế các loại thực phẩm như rau sống, nem chua, gỏi cá, cà phê, rượu, bia, thuốc lá…

Theo GS Mario Clerici - Chủ tịch ngành Miễn dịch học, Đại học Y khoa Milano (Italy), cơ thể con người được cấu tạo bởi 10.000 tỷ tế bào. Lượng vi khuẩn trong cơ thể lớn hơn gấp 10 lần con số đó, bao gồm lợi khuẩn và hại khuẩn. Lợi khuẩn và hại khuẩn tập trung nhiều nhất ở đường ruột. Trung bình ở mỗi người, bộ phận này chứa tới 2 kg vi khuẩn, trong đó có 85% là lợi khuẩn (probiotic) và 15% là hại khuẩn.

Theo cuốn sách Các nhân tố enzym của BS Hiromi Shinya, có hơn 5.000 loại enzym được tạo ra bên trong cơ thể, khoảng 3.000 loại được tạo ra bởi lợi khuẩn đường ruột.

85% vi khuẩn trong đường ruột là lợi khuẩn.

Lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, đặc biệt là bifidobacterium (bifido) - loại lợi khuẩn cư trú ở ruột non và đại tràng. Lợi khuẩn bifido không chỉ ức chế các vi khuẩn gây hại, làm cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, mà còn tiết 3.000 enzym tiêu hóa thức ăn. Lợi khuẩn là hàng rào đầu tiên xử lý các độc tố từ thức ăn, nước uống đưa vào cơ thể.

Việc bổ sung đầy đủ lợi khuẩn bifido từ các loại men vi sinh có thể giúp phục hồi và cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Nhưng nhược điểm của bifido là dễ chết khi qua axit dạ dày.

