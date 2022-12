Những sai lầm độc hại khi dạy con

Theo Times of India, nuông chiều con cái quá mức có thể khiến chúng trở nên ích kỷ, thiếu sự thấu cảm, thiếu đạo đức làm việc và thiếu sự tôn trọng với những người xung quanh.

Làm cha mẹ không có nghĩa là chỉ sinh con. Sinh con chỉ là điểm bắt đầu của một quá trình dài hơi cần nhiều sự cẩn trọng và kiên nhẫn.

Tiến sĩ Traci Baxley, giáo sư kiêm cố vấn dạy con và là tác giả cuốn Social Justice Parenting: How to Raise Compassionate Anti-Racist Justice Minded Kids in an Unjust World (tạm dịch: Nuôi một đứa trẻ biết công bằng) chia sẻ một số sai lầm nuôi dạy con độc hại có thể khiến con trẻ chuyên quyền hơn khi trưởng thành.

Đồng ý với tất cả yêu cầu của con

Theo TS Baxley, người làm cha mẹ cứ nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của con để chúng được vui vẻ có thể khiến trẻ mất đi khả năng chấp nhận từ chối.

Người trưởng thành phải biết tôn trọng lựa chọn của người khác, bao gồm sự từ chối của người ta. Nếu cha mẹ không dạy cho con biết tôn trọng những người xung quanh cũng như tôn trọng lời nói "không", khi lớn lên, chúng có thể trở thành một người ích kỷ và chuyên quyền.

Một đứa trẻ có thể trở nên ích kỷ và chuyên quyền khi lớn lên nếu chúng được nuông chiều quá mức. Ảnh minh họa: Unsplash.

Giới hạn trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài

Khi con trẻ lớn lên, chúng sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài gia đình và ngôi nhà của chúng. Phụ huynh lúc này nên đóng vai trò giúp trẻ định hướng và tìm hiểu về các tương tác và nhận thức với thế giới. Nhờ đó, trẻ có thể thông minh và cởi mở hơn.

Theo TS Baxley, điều quan trọng là phải có những cuộc trò chuyện xung quanh những gì con bạn có thể "nhìn thấy trên tin tức, nghe thấy bên ngoài gia đình hoặc đọc trên mạng xã hội".

Không dạy lòng biết ơn

Nói về lòng biết ơn, TS Baxley khuyến khích con người nên liệt kê những điều may mắn gặp được trong cuộc sống.

"Nếu đang cảm thấy mất hứng, hãy thử đếm những điều may mắn của bạn. Trong một phút, hãy tạm quên nguồn căng thẳng đó đi và liệt kê ra những điều tuyệt vời bạn biết ơn trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận thấy rằng những điều tuyệt vời, những con người và trải nghiệm mà bạn đã có, vượt xa những vấn đề tạm thời mà bạn có thể đang giải quyết hiện tại", ông nói.

Nhưng nếu con trẻ không bao giờ học cách thực sự biết ơn và biết ơn, mà thay vào đó coi tất cả những lời chúc phúc là điều hiển nhiên, chúng có thể gặp nhiều rắc rối và bất hạnh khi lớn lên.