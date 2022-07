Những rapper công khai giới tính thật

Chika: Cô mượn 2 ca khúc Can't Explain It và FWB để kể câu chuyện bản thân là người song tính. Chưa bao giờ Chika muốn che giấu, ngược lại tự hào với xu hướng tính dục của mình. "Phụ nữ không chỉ là tạo vật đẹp đẽ trên trái đất này. Các bạn có thể đánh giá cao một phụ nữ mà không cần bận tâm cô ấy yêu nam hay nữ", rapper chia sẻ. Ảnh: The Sun.