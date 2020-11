Những quy tắc nghiêm ngặt dành cho con cái tổng thống Mỹ

Có thể tự trang trí phòng trong giới hạn cho phép. Các gia đình tổng thống phải cẩn thận để bảo tồn các đặc điểm lịch sử của nơi ở. Kate Andersen Brower, tác giả cuốn First Women: The Grace and Power of America Modern First Ladies, nói với ABC: "Về cơ bản, những căn phòng lịch sử thuộc về người dân Mỹ, không phải của các gia đình sống ở đó. Vì vậy, họ có thể trang trí phòng ngủ, treo poster nhưng không được phép sửa sang lại toàn bộ không gian riêng tư của mình hay lắp đặt bồn tắm nước nóng cá nhân". Ảnh: Getty Image.