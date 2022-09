Những quy định riêng khi chăm sóc Vua Charles III

Paul Burrell, cựu quản gia của hoàng gia Anh, cho rằng tân vương có khá nhiều yêu cầu khắt khe trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Dù mới đăng cơ từ cuối tuần trước, tân vương Anh đã hưởng chế độ chăm sóc như một vị vua suốt hàng chục năm qua.

Các nhân viên tại dinh thự Clarence House, nơi Vua Charles III sống với bà Camilla từ năm 2003, từng đặt cho ông biệt danh “hoàng tử được cưng chiều”, New York Post đưa tin.

Trong bộ phim tài liệu phát hành năm 2015 Serving the Royals: Inside the Firm, Amazon Prime đã tiết lộ chi tiết một số yêu cầu của nhà vua trong đời sống hàng ngày.

Theo Paul Burrell, người từng là quản gia cho cố Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana, tùy tùng của ông Charles III được hướng dẫn tỉ mỉ nhằm đảm bảo không làm trái ý nhà vua.

Vua Charles III có đội ngũ hầu cận hiểu ý suốt hàng chục năm qua. Ảnh: Max Mumby/Indigo.

“Mỗi sáng, nhân viên phải ủi phẳng dây giày và chuẩn bị bồn tắm cho ông ấy. Mực nước chỉ được đầy đến nửa bồn. Ngoài ra, họ cũng bôi đúng 1 inch kem đánh răng lên bàn chải vì đức vua thích như vậy. Có thể nói, ông ấy gần như chẳng cần động tay vào việc gì”, Burrell chia sẻ.

Đội ngũ hầu cận cũng tập trung vào thói quen ăn uống của nhà vua. Đầu bếp Graham Newbould, cựu nhân viên hoàng gia, cho rằng tân vương Anh ăn uống khá lành mạnh. Đặc biệt, ông có nhiều yêu cầu với bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Theo cuốn sách Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life của Sally Bedell Smith, bữa sáng là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả ngày làm việc với lịch trình dày đặc của Vua Charles III.

Ông thường dùng bánh mì, trái cây tươi và nước ép. Sau đó, nhà vua sẽ ăn một quả trứng luộc mềm. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm, các đầu bếp riêng vẫn lo lắng khi chuẩn bị món ăn này.

“Tôi phải canh đúng 4 phút, không thêm bất kỳ gia vị nào vào nồi. Phản ứng hài lòng của ngài ấy khi cắt quả trứng ra khiến tôi nhẹ nhõm”, Mervyn Wycherley, cựu đầu bếp riêng của tân vương Anh, nói.

Mỗi khi đi công du, Vua Charles III luôn mang theo một hộp thức ăn sáng cho riêng mình, bao gồm 6 loại mật ong, ngũ cốc đặc biệt và vài món hoa quả khô.

“Đức vua thường yêu cầu món bánh quy ăn kèm phô mai vào cuối bữa sáng. Luôn có một người được phân công quản lý khay thức ăn này nhằm đảm bảo nó không bị nguội, sẵn sàng phục vụ khi ngài ấy cần”, một nguồn tin thân cận của hoàng tộc nói với MyDaily.

Bên cạnh đó, chuyên gia hoàng gia Richard Kay tiết lộ ông Charles không thích rau nấu quá chín, cà phê, chocolate, các loại hạt, tỏi, cà ri, ớt, hành sống, thịt lợn và phô mai xanh. Bữa tối của nhà vua bắt buộc phải có nhiều rau tươi.

Danh sách yêu cầu của Vua Charles III kết thúc với bệ ngồi vệ sinh và khăn giấy hiệu Kleenex Velvet. Các nhân viên thân cận khẳng định những vật dụng này “giúp đức vua yên tâm và thoải mái hơn trong những chuyến đi xa”.