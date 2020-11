Những quán cơm quê giữa lòng Sài thành

Tìm về hương vị quê nhà với các món ăn dân dã, không biến tấu cầu kỳ, là trải nghiệm khó quên với thực khách TP.HCM.

TP.HCM quy tụ đủ món ăn 3 miền, đậm hương vị Việt cho thực khách thỏa sức chọn lựa. Các không gian ăn uống mộc mạc sau là điểm nhấn giữa chốn Sài thành tấp nập, hiện đại.

Mười Thương - Cơm Gà & Món Quê Phú Yên

Cơm gà Phú Yên là món ăn gây thương nhớ của xứ Nẫu bởi hương vị hài hòa của hạt cơm bóng dẻo, gà xé dai ngọt và nước chấm chua ngọt. Quán ăn quận 10 là gợi ý lý tưởng để bạn thưởng thức bữa cơm đậm vị quê nhà.

Tại đây, thực khách có thể lựa chọn nhiều kiểu cơm với nguyên liệu đa dạng như gà xé, gà chặt, trứng non. Nếu đi theo nhóm, bạn nên gọi mẹt gà với giá từ 155.000-290.000 đồng, đủ cho 2-4 người ăn. Bên cạnh đó, quán cũng phục vụ lẩu gà lá é, bún sườn bò, chả ram tôm đất...

Thực khách đánh giá:

Nguyễn Hồ: "Mình không mê cơm gà lắm nhưng trước cái mẹt siêu to, trứng non ngập tràn thì không thể kiềm chế được. Gà nhiều, dai, da vàng óng, mê nhất là trứng non lòng đào beo béo, gỏi kiểu Phú Yên lạ miệng".

Dương Ngân: "Bún bò Phú Yên lạ ở chỗ có chả cá, nạm bò, huyết, đặc biệt là rau xà lách cắt nhỏ. Chả cá dai ngọt, bò mềm vừa phải, nước lèo không được trong nhưng vị ngon. Mọi thứ kết hợp khá hài hoà và chuẩn vị miền Trung".

Secret Garden - Vietnamese Restaurant & Tea House

Tọa lạc trên tầng thượng một chung cư cũ quận 1, Secret Garden được lòng du khách trong và ngoài nước bởi không gian dùng bữa đậm chất làng quê Việt. Thực đơn phong phú với món ăn ba miền cho khách lựa chọn như kho quẹt, ốc bươu nhồi thịt, canh cua rau đay, xôi chiên…

Thực khách đánh giá:

Mai Trâm Nguyễn: "Không gian hoài cổ, gọn gàng và ngăn nắp. Nhân viên phục vụ tuy không thể sánh bằng nhà hàng cao cấp nhưng vậy cũng ổn. Đi thang bộ lên đây hơi mệt".

Bình Huỳnh: "Cảm giác đầu tiên là quán rất mộc mạc, đậm chất quê hương. Nằm trên sân thượng nên quán thoáng mát nhưng bố trí bàn hơi chật. Đa số khách nước ngoài nhiều, không gian khá yên tĩnh. Món ăn chất lượng khá, đậm hương vị Việt, nêm nếm vừa phải. Tuy nhiên, đồ ăn lên hơi chậm và giá mắc so với món Việt bên ngoài, bù lại phục vụ tốt".

Bếp Nhà Lục Tỉnh

Không gian đậm chất miền Tây giữa lòng Sài thành hút thực khách bởi kiến trúc pha trộn giữa nét mộc mạc và sang trọng. Thực đơn chủ yếu là các món đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ như kho quẹt, canh tép đồng nấu lá me non hay bánh xèo, bánh khọt…

Thực khách đánh giá:

Bi Ln: "Không gian quán rộng rãi, mát mẻ, thoáng đãng, trang trí rất đẹp. Đồ ăn không hợp khẩu vị mình lắm. Các món bánh hơi béo và ngấy. Giá tại quán tương đối cao. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương".

Hanh Nguyen: "Đồ ăn ngon, thích hợp với không khí gia đình. Nếu có bạn từ nước ngoài về thèm đồ ăn đậm hương vị quê hương thì đây là chỗ thích hợp".

Free Bee: "Quán có nhiều khu vực phù hợp cho nhiều nhóm như khách lẻ, khách đoàn... Đây là địa điểm hợp để gặp gỡ bạn bè và đối tác".

Tiệm cơm - cà phê Hoa Giấy

Quán nổi bật với nước sơn vàng đặc trưng của phố Hội. Cây hoa giấy trước tiệm cùng bàn ghế cũ kỹ gợi hoài niệm về phố cổ cho những người con xa quê. Thực đơn chủ yếu là các món đặc sản miền Trung như hến xúc bánh tráng, mỳ Quảng, bún mắm nêm...

Thực khách đánh giá:

Huỳnh Yến Oanh: "Quán decor kiểu hoài cổ nên nhiều người đến chụp hình, nhất là dịp Tết. Tuy nhiên vệ sinh quán không được chăm chút, nhân viên cũng không chuyên nghiệp. Mì Quảng ngon, nguyên liệu tươi, các món khác hơi đắt so với chất lượng".

Nguyên Phạm: "Đồ ăn tạm ổn. Dù thịt, cá, rau đều mang trực tiếp từ ngoài quê vào nhưng thành phẩm không quá xuất sắc. Rau rừng xào lạ miệng, tuy hơi nhiều dầu. Khẩu vị của bếp hơi chua so với của mình".