Những phương pháp tránh tắc lỗ chân lông vùng mũi

Dầu thừa, da chết, bụi bẩn… thường là những nguyên nhân gây vấn đề ở vùng da nhạy cảm quanh mũi, ảnh hưởng lớn tới sự tự tin của người mắc.

Lỗ chân lông vùng mũi gây ra sự mất tự tin ở nhiều người. Ảnh: BIC.

Thực tế, những lỗ chân lông ở vùng mũi rất dễ bị bít kín bởi những yếu tố bên ngoài như dầu thừa, da chết, bụi bẩn… Mặt khác, chúng còn có thể nổi rõ lên khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, BS Phan Vũ Lam Phương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho hay tình trạng lỗ chân lông ở mũi bị tắc cũng có thể từ yếu tố di truyền và nội tiết. Dù vậy, mọi người vẫn có nhiều cách để chủ động vệ sinh, tránh vấn đề này.

Rửa mặt sạch mỗi ngày

“Làm sạch da giúp loại bỏ dầu, sản phẩm trang điểm và bụi bẩn tích tụ trong cả ngày. Việc loại bỏ các chất này làm giảm nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông”, BS Phương nhận định.

Việc sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng với nước ấm thường là đủ để loại bỏ các cặn bẩn trên da. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý mọi người không nên chà xát quá mạnh vì có thể làm tổn thương da.

Vệ sinh da mặt sạch luôn là giải pháp cơ bản và tối ưu nhất. Ảnh minh họa: engin_akyurt.

Học viện Da liễu Mỹ (ADA) cũng khuyến cáo người dân nên chọn loại sữa rửa mặt không gây nhân mụn (noncomedogenic) để giảm thiểu kích ứng. Sản phẩm không gây nhân mụn là những sản phẩm không làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da. Ngoài ra, những người da rất nhờn có thể sử dụng sữa rửa mặt chứa axit salicylic mỗi ngày vào buổi tối trước khi ngủ.

Tẩy tế bào chết

Về mặt lý thuyết, tế bào da chết có thể tích tụ và làm tắc nghẽn lỗ chân lông vùng mũi. Nhìn từ bên ngoài, các tế bào này thường mang lại cảm giác to. Việc tẩy tế bào chết, cả phương pháp vật lý hay hóa học, đều có thể loại bỏ chúng.

Các sản phẩm tẩy tế bào da chết vật lý thường chứa các hạt thô, giúp loại bỏ tế bào chết trên da bằng cách chà nhẹ nhàng. Dù vậy, BS Phương nhấn mạnh người dân cần tránh chà xát quá mạnh, làm tổn thương da.

Trong khi đó, các sản phẩm tẩy tế bào da chết hóa học không đòi hỏi người dùng phải chà xát vì chúng hoạt động bằng cách tăng sự thay đổi tế bào da.

“Tuy nhiên, các sản phẩm này thường chứa retinol hoặc axit glycolic, có thể gây kích ứng cho da và tăng nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, mọi người chỉ nên sử dụng vào buổi tối”, BS Phương nói.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý những bạn có da mặt khô nên hạn chế sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết cho vùng mũi.

Sử dụng kem chống nắng đều đặn

Một trong những tác hại dễ thấy nhất của ánh nắng mặt trời là có thể làm lỗ chân lông to hơn, đặc biệt là vùng mũi rất dễ bị tổn thương. Do đó, để ngăn lỗ chân lông vùng mũi to hơn, BS Phương khuyên mọi người có thể thường xuyên thoa kem chống nắng cho da mặt.

Dù vậy, cách tốt nhất giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời vẫn là tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhất là vào khoảng thời gian giữa trưa, trong những ngày nắng nóng. Theo đó, mọi người có thể cân nhắc đội mũ rộng vành hoặc ở trong bóng râm.

Cân nhắc các phương pháp điều trị

BS Phương cho hay tại các cơ sở y tế, bác sĩ da liễu có thể gợi ý cho bệnh nhân một số phương pháp điều trị chuyên biệt vấn đề tắc lỗ chân lông vùng mũi như lăn kim. Phương pháp này giúp giảm kích thước các lỗ chân lông quá lớn.

Lăn kim thường bao gồm việc tạo các vết thương nhỏ trên da bằng một loạt các vết đâm bằng kim nhỏ. Các bác sĩ sẽ sử dụng thiết bị lăn kim cơ học hoặc máy. Phương pháp lăn kim gây ra một lượng nhỏ tổn thương trên da nhằm kích hoạt sản xuất collagen, từ đó chữa lành vùng da này. Những collagen mới này cũng có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

Ngoài ra, điều trị bằng laser là một lựa chọn khác. Laser có thể làm giúp giảm sản xuất dầu trên da, từ đó giảm kích thước lỗ chân lông.

Tránh một số loại mỹ phẩm

Theo BS Phan Vũ Lam Phương, một số sản phẩm mỹ phẩm có thể làm lỗ chân lông dễ nhìn thấy hơn. Ví dụ, các sản phẩm trang điểm có thể chứa dầu, làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Một số loại mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến lỗ chân lông. Ảnh minh họa: Glam.

Từ đây, vị chuyên gia khuyên người dân nên thay thế các sản phẩm này bằng các loại mỹ phẩm không gây nhân mụn, tình trạng lỗ chân lông to, tắc sẽ được cải thiện. Ngoài ra, việc tẩy trang trước khi ngủ cũng rất quan trọng. Lớp trang điểm tồn tại trên da mặt quá lâu có thể khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn.

Tránh điều trị quá mức

“Mặc dù tẩy tế bào da chết và các sản phẩm chăm sóc da có thể làm thu nhỏ lỗ chân lông, sử dụng các sản phẩm này quá thường xuyên có thể khiến lỗ chân lông không thực hiện được chức năng của mình là giúp giữ cho làn da khỏe mạnh”, vị chuyên gia khuyến cáo.

Theo lý thuyết, lỗ chân lông tiết dầu sẽ làm mềm và duy trì độ ẩm cho da. Tuy nhiên, tẩy tế bào da chết hoặc sử dụng các sản phẩm làm khô da có thể kích thích tiết dầu nhiều hơn, từ đó làm tăng nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông trở lại.

Để tránh điều này, BS Phương cho rằng mọi người cần hạn chế tẩy tế bào chết. Tần suất phù hợp chỉ là một hoặc 2 lần mỗi tuần. Với những người có làn da rất nhờn, vị chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng cách ngày.

Mặt khác, da có thể đã quá khô nếu các bệnh nhân xuất hiện tình trạng bong tróc, cảm thấy căng hoặc đỏ. Nếu những triệu chứng này xuất hiện, mọi người nên sử dụng kem dưỡng ẩm không chứa dầu và tránh các liệu pháp tẩy tế bào chết trong vài ngày.

BS Phương kết luận: “Việc chăm sóc da có thể giúp làm thu nhỏ lỗ chân lông vùng mũi. Hiện tại, chúng ta cũng có nhiều sản phẩm khác nhau giúp làm sạch và tẩy tế bào chết cho da. Các phương pháp điều trị chuyên nghiệp như lăn kim là lựa chọn cho những trường hợp nặng”.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh điều quan trọng là tránh tẩy tế bào da chết quá nhiều hoặc lạm dụng phương pháp điều trị để làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Cả 2 hành động này đều có thể gây hại cho da.

Đối với những làn da khô và nhạy cảm, mọi người cũng cần cẩn thận hơn khi sử dụng các sản phẩm này. Ngoài ra, nếu lỗ chân lông trên mũi vẫn bị tắc trong một vài tháng dù đã áp dụng các biện pháp chăm sóc da và tẩy tế bào chết, BS Phương khuyến cáo mọi người nên đi khám tại các cơ sở y tế uy tín để tìm các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn.