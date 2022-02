Những phụ kiện không nên lắp cho ôtô

Trên thế giới đã ghi nhận không ít trường hợp người ngồi bên trong xe tử vong do không thắt dây an toàn khi xảy ra tai nạn. Tại Việt Nam, mức phạt không thắt dây an toàn khi điều khiển ôtô lên đến 1 triệu đồng, người được chở trên ôtô không thắt dây an toàn cũng bị xử phạt 300.000-500.000 đồng. Ảnh: WTNH.