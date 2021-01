Những phòng khách sạn có giá từ 50.000 USD/đêm

Penthouse Suite, The Mark, New York, Mỹ ( 75.000 USD /đêm): The Mark là sự lựa chọn ưu tiên của những người nổi tiếng Mỹ tham dự sự kiện Met Gala hàng năm. Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng có thể ở hạng phòng Grand Penthouse của khách sạn. Là một trong những phòng khách sạn lớn nhất trên thế giới, Penthouse Suite có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, sân hiên nhìn ra Center Park.