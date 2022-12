Những phim Việt tệ nhất năm 2022

2. Ê Ông Già, yêu ha! (15/4) xoay quanh nhân vật Minh Hà, hiện là một chuyên viên tâm lý và bác sĩ Kha, một bác sĩ tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Qua những lần tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Kịch bản phim có thể nói là một sự “sao chép” từ Me Before You, một tác phẩm tình cảm đình đám từng lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Tuy nhiên, dự án của đạo diễn Trần Thoại Chương lại tỏ ra nhàm chán hơn rất nhiều. Nội dung phim là một chuỗi tình tiết đơn giản, được kết nối bằng lối kể vụng về.