Những phim truyền hình Hàn Quốc ấn tượng nhất năm 2022

Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty Five, Twenty One) là bộ phim thanh xuân gây sốt mạng xã hội nửa đầu năm nay. Phim kể lại hành trình nỗ lực theo đuổi thành công của những người trẻ khi bị thời thế đẩy vào tình thế khó khăn và chuyện tình đáng nhớ của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai). Theo thống kê từ Nielson Korea, có những thời điểm tỷ suất người xem của bộ phim đạt đến 21,33%. Điều này chứng tỏ sức hút mãnh liệt của bộ phim dù chuyện tình của Baek Yi Jin và Na Hee Do kết thúc không trọn vẹn, khiến khán giả tiếc nuối. Ảnh: TvN.