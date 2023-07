Những phim siêu anh hùng bị ghét bỏ

Thor: The Dark World (2014) được phát hành giữa một số dự án MCU hay và thành công nhất tính đến thời điểm đó. So với Captain America: The Winter Soldier hay Guardians of the Galaxy, bộ phim không được đánh giá cao về chất lượng, thậm chí bị coi là phim tồi trong Giai đoạn 2 của MCU. Cốt truyện và phản diện của The Dark World khá mơ hồ, mờ nhạt. Rất may, vai diễn Loki của Tom Hiddleston đã thành công cứu vớt cả tác phẩm. Sự thú vị trong tính cách của vị thần lừa lọc khiến khán giả cảm thấy thích thú. Với kinh phí sản xuất 150 triệu USD , The Dark World thu về gần 645 triệu USD trên toàn cầu.