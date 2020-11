Những phim Hàn giúp bản remake Việt bội thu

My Annoying Brother (2016): Bộ phim hài, tình cảm xoay quanh ông anh trai bất hảo và cậu em tài giỏi nhưng không may mất thị lực sau một tai nạn khi thi đấu đã bán được 1 triệu vé trong 4 ngày đầu ra rạp tại Hàn Quốc. Chung cuộc, phim thu về 20 triệu USD từ phòng vé nội địa. Tác phẩm cũng giúp nam ca sĩ, diễn viên Do Kyung Soo nhận giải Rồng xanh lần thứ 38 cho Nam diễn viên mới xuất sắc. Ảnh: CJ.