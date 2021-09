Những phim giải đố sinh tồn ấn tượng trên màn ảnh

As the Gods Will (2014): Shun Takahata (Sota Fukushi) là một nam sinh mê game bạo lực. Một ngày nọ, ngôi trường nơi cậu học bị một kẻ kỳ bí tấn công. Gã ép các học sinh phải tham gia vào chuỗi trò chơi sinh tồn chết chóc. Phần lớn các cô cậu học trò không thể sống sót qua màn cuối để chứng kiến quản trò lộ diện.