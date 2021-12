Những phim đáng xem tại rạp vào Giáng sinh 2021

Bên cạnh “Spider-Man: No Way Home”, Giáng sinh năm nay, khán giả Việt Nam có nhiều lựa chọn phim ảnh hấp dẫn tại rạp - từ tình cảm gia đình đến kinh dị, giật gân.

Spider-Man: No Way Home

Trong No Way Home, cuộc sống của Peter Parker hoàn toàn đảo lộn sau khi sập cái bẫy Mysterio (Jake Gyllenhaal) giăng sẵn cuối Spider-Man: Far From Home (2019). Bế tắc, Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sự hợp tác thiếu ăn ý giữa Strange và Parker đã đặt đa vũ trụ trước bờ vực nguy hiểm, đẩy Spider-Man vào thế một mình chống lại dàn quái nhân hùng hậu. Phim đã có những suất chiếu sớm đầu tiên trước thềm ngày ra mắt chính thức 17/12 và nhận về cơn mưa lời khen từ các cây bút điện ảnh. Trên Rotten Tomatoes, số điểm giới phê bình chấm No Way Home là 7,9/10. Con số tương đương 131/139 phản hồi tích cực.

Doraemon Stand By Me 2

Bộ phim hoạt hình 3D là phần tiếp theo của Doraemon Stand By Me (2014). Tác phẩm tiếp tục cuốn khán giả vào câu chuyện vừa hài hước vừa hoài niệm đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Nobita. Bà nội mất khi cậu còn rất nhỏ, nhưng trong trí nhớ Nobita, bà lúc nào cũng dịu dàng, luôn che chở mỗi khi cậu bị bắt nạt, đánh đòn. Nhớ thương bà, Nobita đã dùng cỗ máy thời gian trở về quá khứ. Cậu khoe bà từng bước trưởng thành trong cuộc đời mình. Nobita còn cùng Doraemon xoay sở để hoàn thành tâm nguyện được thấy mặt cháu dâu của bà nội. Trước đây, nhờ Nobita hiện tại, Nobita ở tương lai đã có được trái tim cô bạn Shizuka. Lần này, chàng hậu đậu lại khiến cuộc sống của Nobita trưởng thành một lần nữa xáo trộn.

The Matrix Resurrection

The Matrix Resurrection là phần hậu truyện được mong chờ, ra mắt 22 năm sau thành công của bộ ba The Matrix (1999), The Matrix Reload (2003) và The Matrix Revolution (2003). Phim mở ra trong một thế giới ảo mới, nơi hai nhân vật chính quen thuộc Neo (Keanu Reeves) và Trinity (Carrie-Anne Moss) không ngừng đấu tranh để “thức tỉnh” và tìm lại đối phương. Phía sau họ, một cuộc chiến khốc liệt mới đang trực chờ bùng bổ. Trailer mới của phim, được tung lên Internet hôm 7/12, đã chiêu đãi khán giả lâu năm của thương hiệu một khoảnh khắc ngọt ngào khi Trinity nói với Neo: “Đâu đó trong tôi cảm thấy tôi đã chờ anh cả một đời”. The Matrix Resurrections do Lana Wachowski đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Jessica Henwick, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas và Jada Pinkett Smith.

Bóng đè

Phim kinh dị Bóng đè của đạo diễn Lê Văn Kiệt ra rạp từ ngày 24/12, đúng dịp lễ Giáng sinh. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của vị đạo diễn với màn ảnh Việt sau thời gian dài im ắng kể từ Hai Phượng (2019). Bộ phim kinh dị với Lâm Thanh Mỹ, Quang Tuấn, Mai Cát Vi, Diệu Nhi… trong các vai chính khai thác hiện tượng bóng đè khiến nạn nhân nghe hoặc nhìn thấy ảo giác ghê sợ. Bóng đè cũng là dự án chung tiếp theo của Mai Cát Vi và Lâm Thanh Mỹ sau Vợ ba (2019). Trong phim, họ vào vai hai chị em gái sống cùng bố ở miền thôn quê vắng vẻ. Cuộc sống bình lặng của hai chị em bị xáo trộn khi hàng loạt hiện tượng kỳ bí bắt đầu xảy ra.