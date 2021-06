Ra mắt năm 2000, Windows Millennium Edition (Windows ME) chuyển sang nhân NT hiện đại hơn thay cho MS-DOS. So với Windows 98, Windows ME hoạt động kém ổn định, thường xuyên gây tràn RAM khiến máy gặp sự cố. Do loại bỏ nhân MS-DOS, một số phần mềm, game đời cũ cũng không hoạt động trên phiên bản này. Ảnh: YouTube.