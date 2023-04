Những phiên bản Avengers trong đa vũ trụ Marvel

Avengers Of The Undead / Earth-666: Đội của Hawkeye từng đụng độ một thế lực đen tối trong Secret Avengers. Đó là Avengers Of The Undead (hay còn gọi là biệt đội xác sống) đến từ Earth-666, nơi các sự kiện siêu nhiên liên tiếp diễn ra và khiến nó trở nên tăm tối cho bất cứ sinh vật sống nào. Brother Voodoo đã lãnh đạo đội Undead Avengers gồm nhiều thành viên cộm cán như Cap-Wolf, Frankencastle, Thor the Accursed, Black Widow xấu xa, ma cà rồng Wolverine, quái vật Daredevil hay Thor the Accursed… Mục tiêu của chúng là thông qua Quả cầu chiêu hồn (Orb of Necromancy) để xâm chiếm các vũ trụ khác.