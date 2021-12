Những phần phim hậu truyện gây thất vọng nhất 2021

Ra đời với mục đích ăn theo thành công của bộ phim trước đó hoặc mở ra hướng đi mới cho một thương hiệu điện ảnh, nhiều hậu truyện phát hành năm 2021 gây thất vọng vì sự nhàm chán.

Spiral: From the Book of Saw

Tác phẩm với Chris Rock trong vai chính có thể coi như phần ngoại truyện kết hợp tái khởi động thương hiệu phim kinh dị Saw. Spiral mang tham vọng đặt nền móng cho một cốt truyện mới, vượt qua cái bóng của tên sát nhân John Kramer. Do đó, tình tiết phim hầu như không có liên hệ với tám phần Saw trước đó. Spiral khai thác những tiêu cực trong bộ máy cảnh sát Mỹ như nạn tham nhũng, quyền lực ngầm, bạo hành và bao che lẫn nhau. Tuy nhiên mở bài hấp dẫn không dẫn đến cái kết thỏa mãn khán giả. Bên dưới lớp vỏ hình ảnh rùng rợn, nội dung phim cũ kỹ, có phần dễ đoán và thiếu những cú lật mở tình huống đủ ám ảnh. Thêm vào đó, việc giao vai chính của phim cho danh hài Chris Rock cũng khiến không khí phim bớt phần rùng rợn.

Space Jam 2

What Culture nhận xét Space Jam: A New Legacy trông giống chiến dịch marketing cho Warner Bros. nhiều hơn một phim điện ảnh. Là phần hậu truyện của tác phẩm Space Jam (1996) ăn khách một thời, A New Legacy tiếp tục truyền thống nhồi nhét hàng chục nhân vật nổi tiếng vào chung một tác phẩm. Lần này, trọng trách nam chính được chuyển từ Michael Jordan sang LeBron James. Nhưng ngoài cảm giác hoài cổ cũng như lôi kéo khán giả vào trò chơi tìm kiếm chi tiết ẩn, Space Jam: A New Legacy không tạo ra được nét đột phá. Phim ra mắt giữa mùa phim hè và nhanh chóng chìm vào quên lãng dù không phải cạnh tranh với quá nhiều tên tuổi lớn trên thị trường. Space Jam: A New Legacy chỉ đạt tỷ lệ phản hồi tích cực 25% từ các cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes.

Home Sweet Home Alone

Home Alone là bộ phim Giáng sinh không tuổi. Tuy nhiên, Hollywood càng cố “vắt sữa” thương hiệu này, họ lại càng tạo ra nhiều sản phẩm đáng thất vọng. Trong Home Sweet Home Alone, một cậu nhóc phải bảo vệ ngôi nhà của gia đình mình khỏi hai kẻ đột nhập cứng đầu vào đêm trước Giáng sinh. Bộ phim mất điểm trầm trọng bởi kịch bản thiếu đi sự thấu cảm. Vấn đề của Home Sweet Home Alone không hẳn nằm ở thằng nhóc rạch giời rơi xuống mà là hai kẻ đột nhập. Họ không phải loại đầu trộm đuôi cướp mà chỉ là những người đang tuyệt vọng tìm cách lấy lại con búp bê bị trộm mất đang cất bên trong ngôi nhà. Con búp bê chính là cứu cánh cuối cùng để gia đình họ không bị tịch thu tài sản vào lễ Giáng sinh. Đây xét cho cùng là một bi kịch cần nhận được sự cảm thông thay vì lôi ra làm trò cười lố bịch.

Escape Room: Tournament Of Champions

Sau phần tiền truyện Escape Room (2019), khán giả đã được biết về sự tồn tại của một tập đoàn đứng sau, thao túng trò chơi giải đố chết người. Điều này khiến trò chơi của các nhân vật trong Tournament Of Champions mất đi nhiều phần thú vị. Dù nhân vật có thông minh và khéo léo đến đâu, khán giả đều biết mỗi chiến thắng của họ đều chỉ dẫn đến thất bại nặng nề hơn. Bởi đơn giản, họ không thể chiến thắng một hệ thống được sinh ra để nghiền nát mình. Rất nhiều chiêu trò gian lận đã được quản trò sử dụng để ngăn cản thí sinh chiến thắng khi họ cho thấy dấu hiệu có thể vượt qua thử thách. Điều này triệt tiêu cảm giác hào hứng của khán giả khi xem phim cũng như khiến họ không còn nuối tiếc khi có ai đó bỏ mạng.

Coming 2 America

Bộ phim do Amazon Studios sản xuất là phần hậu truyện ra mắt 30 năm sau tác phẩm Coming To America với Eddie Murphy trong vai chính. Coming 2 America gây hụt hẫng vì lặp lại gần như mọi thứ từ phần phim nguyên bản. Nó mang đến cho khán giả một câu chuyện na ná, nhân vật y chang, thậm chí lặp lại nhiều miếng hài từ bộ phim 30 năm tuổi. Trong Coming 2 America, quốc vương châu Phi Akeem (Eddie Murphy) phát hiện mình có con rơi tại Mỹ. Cậu bé là hậu quả của một vụ đánh thuốc và hiếp dâm mà Akeem là nạn nhân. Akeem lập tức trở lại Mỹ để gặp con và hàn gắn tình cảm. Việc biên kịch lấy câu chuyện cưỡng bức ra làm trò cười và lối diễn xuất cũ kỹ của Murphy đã khiến Coming 2 America mất điểm trong mắt khán giả.