Những ông lớn công nghệ đi đầu làn sóng sa thải nhân sự

Microsoft. Giai đoạn quý IV/2022, Microsoft thu về 16,4 tỷ USD lợi nhuận ròng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Theo CNBC, mảng kinh doanh dịch vụ đám mây đã “gánh” lợi nhuận của tập đoàn công nghệ trong giai đoạn này với doanh thu Microsoft Cloud mang về đạt 27,1 tỷ USD , tăng 22% so với năm ngoái. Trong báo cáo cuối năm, CEO Satya Nadella rất tự tin khi Microsoft đã đạt kết quả kỷ lục trong năm tài chính 2022 giữa môi trường đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ đã mở màn làn sóng sa thải bằng cách cắt giảm 10.000 nhân viên ngay trong tháng 1 do lo ngại doanh thu suy giảm. Ảnh: Reuters.