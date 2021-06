Những ông chủ giàu có đứng sau các đội LPL

Hàng loạt đội ở LPL đều đang được đầu tư mạnh mẽ từ các ông chủ gia thế hàng đầu Trung Quốc.

LPL là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất Trung Quốc. Không những vậy, trên trường quốc tế, LPL cũng ngày càng khẳng định được vị thế và trở thành khu vực đối thủ hàng đầu của LCK (giải LMHT Hàn Quốc).

Giải đấu LMHT đất nước tỷ dân sở hữu nhiều ông lớn giàu thành tích, kinh nghiệm như WE, Royal Never Give Up, Invictus Gaming. Bên cạnh đó, nhiều đội trẻ sở hữu tiềm lực kinh tế mạnh cũng đang góp phần thay đổi diện mạo LPL.

Sự giàu có của các đội ở LPL

Theo Sohu, cổ động viên Trung Quốc luôn đặt thành tích các đội lên hàng đầu. Họ không quan tâm vấn đề nội bộ, hậu trường cho đến khi Suning (SN), JDG xuất hiện ở LPL. Hai cái tên được sở hữu, đầu tư bởi những tập đoàn lớn.

Sau đó, truyền thông Trung Quốc bắt đầu tiết lộ bề thế hàng loạt ông chủ đứng sau các đội LPL. So với SN, JDG, những người thành lập EDward Gaming (EDG), Victory Five (V5), Royal Never Give Up (RNG) hay Oh My God (OMG), Invictus Gaming (IG) càng giàu có hơn.

Chủ của IG là doanh nhân nổi tiếng, Vương Tư Thông. Anh là phú nhị đại, sở hữu khối tài sản khổng lồ và nằm trong danh sách những cậu ấm giàu có hàng đầu Trung Quốc. Vương Tư Thông không tiếc tiền đầu tư cho thể thao điện tử, đặc biệt là đội tuyển LMHT, Invictus Gaming.

Suning là một trong những đội giàu có hàng đầu LPL.

Trong khi đó, Victory Five thuộc quyền sở hữu của Hà Du Quân. Anh là con trai trong gia đình quyền thế bậc nhất Macau. Cha Hà Du Quân chính là ông trùm sòng bạc, Hà Hồng Sân. V5 nổi tiếng trong giới LMHT với độ chịu chơi từ việc chiêu mộ cầu thủ đến Gaming House xa xỉ.

Chưa hết, ông chủ lớn đứng sau EDG là Chu Nhất Hàng, con trai của tỷ phú bất động sản Chu Mạnh Y. Giống Vương Tư Thông, Chu Nhất Hàng chưa bao giờ tiếc tiền xây dựng đội LMHT vừa giàu có vừa tài năng.

RNG từng chiêu mộ thành công huyền thoại Uzi. Sự kiện này khiến giới LMHT Trung Quốc một phen dậy sóng.

Theo Sohu, số tiền đội bỏ ra mua Uzi đủ để thành lập và nuôi một đội eSports. Sự giàu có của RNG dựa vào tiềm lực kinh tế mạnh mẽ của cậu ấm, cô chiêu, Diêu Kim Thành và Diêu Kim Lộ.

Sự phát triển không ngừng của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc

Ở Chung kết Thế Giới LMHT 2013, 2014 (CKTG LMHT), Royal Club (sau đó đổi tên thành Star Horn Royal Club) kết thúc giải đấu với vị trí Á quân. Năm 2015, Edward Gaming mang về chức vô địch MSI (giải LMHT thế giới lớn thứ 2) đầu tiên cho LPL.

Đây là thành tích cao nhất của LMHT Trung Quốc tại đấu trường quốc tế thời điểm đó. Ba năm kế tiếp, LPL trải qua giai đoạn sóng gió trước khi trở lại xưng vương tại MSI 2018 với chức vô địch thuộc về RNG.

IG vô địch CKTG LMHT 2018.

Cùng năm, Invictus Gaming xuất sắc đánh bại đại diện châu Âu, Fnatic giúp LPL lần đầu lên ngôi vương ở CKTG. Và từ lúc này, các đội LPL ngày càng chứng tỏ được đẳng cấp khi vươn ra sân chơi toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, LPL dần lật đổ sự thống trị của LCK. Trong vòng 3 năm, các đội LMHT Trung Quốc liên tiếp có mặt tại trận chung kết tổng và đem về hai chức vô địch CKTG 2018, 2019 và một lần Á quân CKTG 2020.

Đến 2021, tại MSI, đại diện LPL, RNG hạ bệ Damwon KIA của LCK để lần thứ 2 vô địch giải đấu. Truyền thông Trung Quốc hết lời ca ngợi thành tích vẻ vang của RNG. Sohu, QQ đều đồng loạt khẳng định LPL đang thống trị LMHT thế giới.

Sohu từng chỉ ra rằng LPL vẫn tồn đọng nhiều vấn đề liên quan đến đào tạo trẻ, chất lượng giải đấu. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nền LMHT Trung Quốc những năm qua.

Họ sở hữu dàn game thủ tài năng, trẻ và tự tạo nên nhiều bài đánh khác biệt. Quan trọng, giải đấu sở hữu tiềm lực mạnh về tài chính, được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng.

Ngoài ra, sự cạnh tranh khốc liệt tại các giải đấu hạng hai, hạng ba cũng giúp nền LMHT Trung Quốc chọn lọc được những tên tuổi ưu tú nhất. Cuối cùng, theo Sohu, các đội mới thành lập góp phần thúc đẩy giải đấu ngày càng thay đổi, cải thiện.