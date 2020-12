Những nữ võ sĩ nổi bật trong năm 2020

Victoria Lee: Hôm 17/9, Chủ tịch ONE Championship Chatri Sidyodtong thông báo chiêu mộ thành công Victoria Lee. Trước đó, nữ võ sĩ 16 tuổi lên ngôi tại giải Hawaii State Wrestling Champion 2020. Với bản hợp đồng này, Victoria là một trong những cái tên trẻ nhất ở hạng cân Atomweight của nữ tại ONE. Ảnh: ONE.