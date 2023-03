Những nữ tài xế Be 'chở' cả trách nhiệm gia đình

Hình ảnh nữ tài xế xe công nghệ đã không còn xa lạ với người dùng ứng dụng Be. Mỗi người phụ nữ “nhà Be” nỗ lực cho từng chuyến xe an toàn và cả gia đình cần gánh vác.

Những nữ tài xế của Be mang theo câu chuyện truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, trách nhiệm với công việc, tình yêu thương gia đình. Những nỗ lực của họ mang đến câu chuyện đẹp, giàu cảm xúc.

Những bóng hồng mạnh mẽ

Kể từ ngày làm việc tại Be, chị Ưng Uyên (37 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM), thỉnh thoảng nhận được sự cảm thán khi khách bất ngờ gặp nữ tài xế. Đôi khi khách hàng vẫn có chút e ngại với một nữ tài xế - điều vẫn còn ít thấy trong ngành nghề - nhưng đều nhanh chóng yên tâm với tay lái nhiều năm kinh nghiệm của chị Uyên.

Chị Uyên - người có 5 năm kinh nghiệm làm tài xế công nghệ - là cảm hứng về phụ nữ mạnh mẽ, cùng chồng vừa chia sẻ công việc vất vả vừa chăm lo chu toàn cho gia đình. “Dù công việc mệt nhọc nhưng cứ nghĩ đến con cái thì tôi lại cố gắng hơn, để vượt qua khó khăn về kinh tế mà ai cũng gặp phải. Tôi cảm thấy vui khi làm công việc này vì được gặp khách hàng mỗi ngày, được chia sẻ và trò chuyện thoải mái cùng họ”, chị Uyên cho biết.

Chị Uyên thích nghề lái xe vì được tự do, thoải mái, không gò bó.

Chị Uyên được chính chồng mình truyền cảm hứng làm nghề. Chia sẻ về lý do chọn Be để phát triển sự nghiệp, chị cho biết Be có giá cước hấp dẫn, cạnh tranh và được nhiều người dùng yêu thích. Be cũng có nhiều chương trình điểm thưởng cho tài xế khi đáp ứng số chuyến hoạt động trong tuần hay chương trình hoàn tiền đến 7% cho tài xế thân thiết. Bên cạnh đó, hãng liên tục triển khai chính sách kích cầu dành cho khách hàng, nhằm hỗ trợ đảm bảo thu nhập cho tài xế. Vốn chăm chỉ, chị Uyên đều đặn chạy khoảng 25 chuyến mỗi ngày để đạt thu nhập mục tiêu - mức lương tương đương khi làm văn phòng.

Trong khi đó, với chị Thảo (39 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM), Be và nghề tài xế công nghệ là chìa khóa giúp chị từng bước vượt qua cuộc sống khó khăn. 4 năm trước, chồng chị Thảo đột ngột qua đời sau giấc ngủ, để lại chị với 2 con nhỏ và một bé út đang trong bụng. Chị Thảo trở thành trụ cột, chỗ dựa cho cả gia đình.

Chị Thảo chia sẻ: “Ban đầu, tôi làm công nhân nhưng công việc khó xin nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ hay mắc bệnh ở nhà. Tôi nghĩ tới việc chuyển nghề khác có thời gian linh động, thoải mái hơn”.

Sự linh hoạt thời gian khi chạy Be giúp chị Thảo có thời gian, thuận tiện chăm sóc 3 con nhỏ.

Chị Thảo đến với nghề tài xế công nghệ qua lời giới thiệu của người em rể. Thời gian đầu, chị chạy cho một hãng giao đồ ăn, tuy nhiên số đơn hàng mỗi ngày khá ít, nên chị chuyển qua gắn bó cùng Be. “Với Be, tôi có thu nhập ổn định hơn nhờ công việc linh hoạt, nền tảng có nhiều dịch vụ dẫn đến có nhiều cơ hội tăng thu nhập”, chị cho biết thêm.

Thêm trải nghiệm qua mỗi cuốc xe

Gần đây, qua chương trình "Vạn bữa cơm - Be nghĩa tình”, chị Thảo có dịp truyền cảm hứng về nữ tài xế Be giàu lòng nhân ái. Chị năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện do Be tổ chức. Sau chuyến thiện nguyện, chị Thảo chia sẻ: "Sau mệt mỏi của ngày dài chạy xe, tôi vẫn muốn giữ trên môi nụ cười để lan tỏa tình yêu thương và sự ấm áp đến những hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Chị Thảo là người phụ nữ mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, kiên trì “cầm lái” trên khắp nẻo đường.

Nói về nghề tài xế, chị Thảo cho hay công việc tuy vất vả nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chị không thể bỏ cuộc. “Khi có khách hàng đặt chuyến khá xa, từ quận 7 về quận Tân Bình, tôi không than vãn, tránh làm khách phiền lòng. Đến khi hoàn tất chuyến đi, tôi bất ngờ khi nhận được tiền tip khá cao”, chị Thảo kể. “Tôi chạy tất cả các quận, thậm chí đi các tỉnh như Đồng Nai. Công việc chính đáng, kiếm ra tiền nuôi con nên tôi không ngại gì cả”, chị Thảo nói thêm.

Nhờ thường xuyên gặp được những vị khách dễ thương, công việc cũng vơi đi phần nào mệt nhọc. Khác với thói quen sống khép kín, không dám tiếp xúc, nói chuyện với người lạ trước đây, chị Thảo dần cởi mở, thoải mái hơn trong giao tiếp sau một năm làm tài xế Be.