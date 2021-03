Những nữ tác giả có ảnh hưởng lớn tới thế giới

4. Melinda Gates: Bà Melinda cùng chồng là Bill Gates là những người thường xuyên làm từ thiện và đặc biệt quan tâm tới cộng đồng, xã hội. Cuốn The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (tạm dịch: Khoảnh khắc thăng hoa: Cách những người phụ nữ thay đổi thế giới) của bà cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng. Ảnh: Forbes.