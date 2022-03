Những nữ diễn viên làm nên lịch sử Oscar

Buffy Sainte-Marie là sao nữ người Mỹ bản địa đầu tiên đoạt giải Oscar. Bà chia sẻ giải thưởng cùng chồng là Jack Nitzsche và Will Jennings với hạng mục Nhạc phim xuất sắc. Ca khúc đoạt giải năm 1983 là Up Where We Belong trong phim An Officer and a Gentleman. Ảnh: Getty.