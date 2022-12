Những nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022

Minh tinh kỳ cựu Jamie Lee Curtis nhận "mưa" lời khen cho vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once. Sắp tới, bà trở lại màn ảnh rộng với Halloween Ends, phần cuối cùng của bộ 3 phim kinh dị. Người phụ nữ 64 tuổi được trả 3,5 triệu USD để tiếp tục hóa thân thành nhân vật Laurie Strode. Ảnh: EW.