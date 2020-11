Những nữ ca sĩ được công ty o bế

TWICE vừa trở lại với ca khúc mới mang tên I Can't Stop Me. Bài hát có giai điệu sôi động, bắt tai, đánh dấu sự trưởng thành của các thành viên TWICE. Tuy nhiên, bài hát gây tranh luận ngay khi ra mắt bởi cách phân chia thời lượng hát không đồng đều. Nayeon tiếp tục là thành viên hát nhiều nhất với 54,6 giây. Nữ ca sĩ hát nhiều hơn Jihyo - thành viên đảm nhận vai trò hát chính.