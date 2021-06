Những nơi được ca ngợi là đệ nhất ở Việt Nam

4. Chùa Hương Tích được ca ngợi "Hoan Châu đệ nhất danh lam" nằm ở đâu? Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Huyện Can Lộc, tỉnh Nghệ An

Huyện Can Lộc, tỉnh Thanh Hóa Chùa Hương Tích, hay Hương Tích Cổ Tự, Chùa Thơm, là địa điểm nổi tiếng ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Theo tư liệu của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, chùa nằm ở độ cao 650 m so với mặt nước biển, trên dãy núi Hồng, xây dựng vào thời Trần, được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam", xếp vào hàng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa. Ảnh: Thai Nguyen Hong.