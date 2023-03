Những nơi cấm TikTok

Ngày 17/3, New Zealand công bố chặn TikTok trên thiết bị chính phủ. Theo AP, lệnh cấm này chỉ ảnh hướng đến khoảng 500 thiết bị. Dựa trên khuyến cáo của chuyên gia an ninh mạng trong nước, TikTok sẽ bị xóa khỏi điện thoại kết nối với hệ thống mạng của nghị viện New Zealand từ cuối tháng 3. Ảnh: Bloomberg.