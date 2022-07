Những nơi bí ẩn nhất hành tinh

Những nơi này thường gắn với những giai thoại kỳ bí, hoặc lời đồn có ma, nên thường xuyên thu hút được nhiều khách du lịch ưa thích mạo hiểm.

Con người luôn tự hào với trình độ khoa học kỹ thuật của mình, đã khám phá mọi ngóc ngách trên Trái Đất và bắt đầu vươn vào khám phá khoảng không vũ trụ. Thực ra, vẫn còn nhiều nơi trên hành tinh này mà với tầm hiểu biết của mình, con người vẫn chưa thể khám phá nổi.

Palermo (Italy)

Đến thăm vùng mộ cổ của các thầy tu dòng Francis ở Palermo, du khách không khỏi giật mình vì quá trình chôn cất rất thủ công song cũng không kém phần chuyên nghiệp giống các ngôi mộ cổ vùng Sicily, nơi có các xác ướp với nhiều loại dầu thơm đặc biệt.

Năm 1599, các thầy tu địa phương đã phát hiện trong hầm mộ của họ có một chất bí ẩn giúp bảo quản thi thể người chết. Kết quả là những người dân địa phương ở mọi tầng lớp xã hội đã chọn được chôn cất tại đây. Nơi này hiện còn lưu giữ 80.000 xác ướp được mặc quần áo cẩn thận và ở tư thế đứng.

Charleville (Ireland)

Được xem là lâu đài có nhiều ma quỷ nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng, người thiết kế lâu đài là một người đàn ông nghèo khó, luôn đeo bên mình một yên ngựa có sức mạnh của thầy tu dòng Celtes.

Nhưng chỉ một thời gian sau, nhân vật này đốt cái yên ngựa của mình để thu hút linh hồn ma quỷ. Đã có nhiều người trong lâu đài phát bệnh dịch và bị tế sống với hy vọng ngừa được bệnh dịch.

Phần lớn những phần hầm của lâu đài được đồn thổi là có ma, chính vì vậy nơi đây thường xuyên thu hút được các khách du lịch thích mạo hiểm.

Greyfriars (Scotland)

Truyền thuyết kể rằng, hai thế hệ tăng lữ nam tu sĩ ở Scotland đã cố gắng xua đuổi quỷ tại một nghĩa địa chôn những thành viên giáo hội của vùng Greyfriars bằng những câu thần chú.

Kể từ đó đến nay, đã có 150 khách thăm nghĩa địa bị tấn công, có người sau đó đã chết rất bí ẩn, có người thì xuất hiện nhiều vết thâm tím khó giải thích trên cơ thể. Phần lớn các vụ tấn công thường xảy ra gần nhà giam cạnh nghĩa địa.

Khách tới thăm nơi rùng rợn này sẽ được nhiều người trong bộ đồ đen kể chuyện với những điều hấp dẫn, ly kỳ khiến họ cảm thấy như lạc vào những thành phố chết thực sự.

Ngõ hẹp ở Mary King, vùng Edinburgh (Anh). Nguồn: hotels.

Mary King (Anh)

Mary King được xem là vùng đất bí ẩn và ít ai dám tới thăm nhất ở vùng Edinburgh (Anh). Vùng đất này nổi tiếng có nhiều ngõ hẹp và những hòn đá nhiễm độc.

Năm 1645, một trận đại dịch xảy ra, giết chết nhiều người ở nước này. Rất nhiều gia đình ở vùng đất đó đã phải đi tha hương cầu thực, đói và chết. Ngày nay, ít ai dám tới vùng này vì lo ngại những linh hồn của các nạn nhân xấu số vẫn còn lẩn quất đâu đây.

Hầm mộ ở Paris

Hàng triệu dân Paris đã được chôn tại một hầm ngầm với những bức tường bao quanh. Nơi đây được xem là “vương quốc” của người chết, với những dãy tường chất đầy xương người.

Nguyên là vào năm 1770, nghĩa trang Paris quá đông, có nguy cơ gây bệnh khiến chính quyền tiến hành di dời nhiều ngôi mộ vào đường hầm. Nhiệt độ trong hầm luôn giữ ở âm 51,8°C

Pore Lachaise (Pháp)

Được xem là nơi an nghỉ đầy bí ẩn của các văn nghệ sĩ Pháp như Colette, Victor Hugo và Delacroix. Nghĩa địa này mở năm 1804 và hiện có tới 70.000 người an nghỉ ở đây.

Những rặng tùng, bách luôn được gió vỗ về, kêu vi vu, thêm vào đó là những tiếng gào, thét rền rĩ phát ra từ những bức tượng đứng canh gác mộ khiến mọi người có cảm giác ghê sợ. Nhưng rùng rợn hơn là tiếng khóc của những người đi tảo mộ.

Hầm mộ của thành phố Rome (Italy)

Được xây dựng từ thời Đế chế Roma, theo thể thức của Cơ Đốc giáo. Đáng chú ý ở đây là có tới 60 ngôi mộ được chôn cất bí ẩn dọc con đường La Mã ở các khu Via Appia, Via Ostiensis và Via Labicana...

Tên của các ngôi mộ như St. Calixtus và St. Sebastian - nằm dọc khu Via Appia, khu vực được cho là vùng chôn cất những người tử vì đạo. Khách du lịch tới thăm được những linh mục dẫn đường. Hầm mộ này hiện do Tòa thánh Vatican cai quản.

Phiên tòa xét xử phù thủy ở Salem (Salem witchcraff trials)

Những phiên tòa xét xử người bị tình nghi là phù thủy ở Salem, Massachusetts là nơi chuyên hành hình phạm nhân vào năm 1692 cũng nổi tiếng về sự rùng rợn. Từ đó tới nay đã có tới mười chín người bị treo cổ, một người bị xé xác, một số người khác bị ném đá tới chết.

Ở đây thỉnh thoảng người ta cảm tưởng như có tiếng gào rú khủng khiếp, cùng với nhiều người bằng hình nộm và sáp ong trông hãi hùng.

New Orleans (Mỹ)

Thành phố của nước Mỹ phất lên nhờ những trò ma cà rồng để thu hút khách du lịch trong lễ hội Halloween. Nghĩa trang của thành phố cũng trở thành nơi rùng rợn số một. Đáng chú ý là nơi chôn cất tu sĩ Marie Laveau với nhiều điều bí ẩn. Hiện nghĩa trang này luôn tồn tại nhiều lời đồn đại khó giải thích.