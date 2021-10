Những nỗ lực mang cuộc sống nhộn nhịp trở lại

Sau những nỗ lực phòng chống Covid-19, TP.HCM dần nhộn nhịp. Mọi người mong muốn dịch bệnh được kiểm soát, nhịp sống bình thường sớm trở lại.

TP.HCM vốn nhộn nhịp bỗng có những ngày trầm lắng vì dịch bệnh. Trong lúc khó khăn, người Việt cả nước đã cùng nhau đồng hành, chia sẻ, giúp nhau vượt qua. Những tháng ngày các thành phố chậm lại cũng là lúc tình người được hâm nóng, tinh thần tích cực được lan tỏa.

Nơi nào có người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nơi đó có bếp ăn thiện nguyện, tình nguyện viên, nhà hảo tâm, tổ chức hỗ trợ. Các xe cung ứng lương thực chuyển từng bao gạo, thực phẩm đến tay người nghèo hoặc ở khu vực cách ly. Mọi người tiếp sức đội ngũ y bác sĩ cũng như F0 chiến thắng dịch bệnh.

TP.HCM những ngày giãn cách, xa mặt nhưng không cách lòng. Ảnh:Vietravel.

Sau thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhiều nước trên thế giới và Việt Nam dần tiến đến việc sống chung với Covid-19. Các hoạt động từng bước được mở cửa nhằm khôi phục kinh tế nói chung cũng như ngành du lịch nói riêng. Người dân đều hy vọng thành quả tốt đẹp nhờ sự cố gắng, kiên trì, nỗ lực phòng, chống dịch.

Đường xá TP.HCM nay có phần nhộn nhịp hơn. Người dân được tiêm vaccine. Các quận, huyện nhanh chóng áp dụng tiêu chí an toàn để bắt đầu nhịp sống bình thường mới.

Từ đó, ngành du lịch được kỳ vọng sớm khôi phục bằng tour khép kín, hướng đến “vùng xanh”.

Cần Giờ, Củ Chi (TP.HCM), Tây Ninh… là những điểm đến đang mở cửa đón khách sau dịch. Ảnh: Vietravel.

Ngày 18/10, Vietravel mở cửa trở lại hệ thống trụ sở và chi nhánh văn phòng trên toàn quốc sau hơn 4 tháng tạm dừng do ảnh hưởng bởi Covid -19. Tái khởi động sau đợt dịch lần thứ 4, doanh nghiệp này mong muốn truyền tải thông điệp “Sôi động và an toàn - Hành trình xanh, an tâm trải nghiệm” đến khách hàng. Trong đó, yếu tố an toàn theo tiêu chí của Bộ Y tế và ngành du lịch được đặt lên hàng đầu khi tổ chức tour.

Giai đoạn đầu mở cửa trong tháng 10, Vietravel tập trung vào sản phẩm từ TP.HCM đến các vùng xanh như tour Cần Giờ (1-2 ngày), Vũng Tàu, Tây Ninh, đón người Việt về nước hay chuyên gia sang làm việc…

Vietravel xây dựng bộ sản phẩm đảm bảo an toàn. Ảnh:Shutter stock.

Giai đoạn kế tiếp từ tháng 11, công ty mở rộng tour liên vùng bằng đường bộ từ TP.HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, miền Tây; các tour di chuyển bằng đường bay tập trung vào Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long, Hà Nội - Hà Giang. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức các chuyến charter (bay thuê) cùng Vietravel Airlines tạo thành quy trình khép kín từ phương tiện vận chuyển đến địa điểm tham quan,với chi phí tiết kiệm. Tại Hà Nội, Vietravel lên kế hoạch triển khai các tour đi Ninh Bình, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh…