Những nhóm nhạc xuất sắc của Hàn Quốc trong 2020

Oh My Girl được khen ngợi khi chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc và nhận phản hồi tốt từ công chúng. Sau nhiều năm hoạt động mờ nhạt, Oh My Girl có cú bứt phá trong năm 2020. Các ca khúc Dolphin và Nonstop của nhóm hiện vẫn có tên trên bảng xếp hạng Melon.