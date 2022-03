Những nhóm nhạc Việt tan rã sau thời gian ngắn

Nhóm nhạc T.A.S cũng chỉ phát hành một MV rồi tan rã. Tên nhóm là viết tắt của Time and Space. Nhóm gồm 5 thành viên Jack, Win, Fye,T.O và Orion. Họ hoạt động theo mô hình và phong cách của nhóm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, MV ra mắt của nhóm là Waitting for you đạt lượt xem ít ỏi là 3.600. Ảnh: GP Entertainment.