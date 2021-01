Những nhóm nhạc Kpop ra mắt được 10 năm

Sistar19 là nhóm nhỏ đầu tiên và duy nhất của Sistar. Nhóm được thành lập bởi Starship Entertainment vào năm 2011 với 2 thành viên Hyolyn và Bora. Ca khúc đầu tiên của nhóm là Ma Boy được phát hành vào tháng 5/2011 trở thành hit. Bài hát tiếp theo của nhóm là Gone Not Around Any Longer ra mắt năm 2013 cũng được người hâm mộ yêu thích. Sistar cũng như Sistar19 chính thức tan rã ngày 4/6/2017.