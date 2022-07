Những nhân vật có tiền thưởng truy nã cao trong 'One Piece'

Cái tên tiếp theo có lẽ sẽ gợi nên nhiều sự khó chịu cho người hâm mộ bộ truyện. Hắn chính là kẻ đã cướp đi năng lực của Râu Trắng - Marshall D. Teach (Râu Đen). Râu Đen là nhân vật sở hữu mọi điểm khiến người đọc… phát ghét, từ gian trá, xảo quyệt cho đến tham lam, tàn nhẫn và sẵn sàng phản bội để đạt được mục đích riêng. Nhưng nếu xét về sức mạnh, Râu Đen chắc chắn đứng trong hàng top của One Piece. Hắn là người duy nhất sở hữu sức mạnh của 2 trái ác quỷ là Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi. Tiền thưởng cho tên hải tặc đáng sợ này là 2,247 tỷ berry. Ảnh: Pinterest.