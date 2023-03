Những nhà văn nữ giàu nhất thế giới

1. Élisabeth Badinter: Đứng đầu danh sách là tác giả, nhà triết học, nhà sử học người Pháp sinh năm 1944 Élisabeth Badinter, được biết tới với nhiều tác phẩm về chủ nghĩa nữ quyền và vai trò phái nữ trong xã hội. Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, các cuốn sách của bà đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong cách tiếp cận nữ quyền của mình, nổi tiếng trong đó là cuốn ăn khách tại châu Âu The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women. Khối tài sản lên tới 1,6 tỷ USD bên cạnh việc bán sách còn đến từ số cổ phần trong công ty quảng cáo khổng lồ Publicis Groupe mà bà thừa kế từ cha mình. Ảnh: Kasia Wandycz.