Những nhà văn, nhà thơ đi đóng phim

Câu 8. Nhà văn Mạc Can đóng vai nào trong phim Đất phương Nam? Bác Ba phi

Ông Tám Luông

Bác Ba bắt rắn

Ông Ba Ngù Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945. Ông là diễn viên sân khấu, điện ảnh, ảo thuật gia và nhà văn. Mạc Can đóng nhiều phim với vài chục vai diễn. Trong phim Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn) tác giả tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đóng vai bác Ba Phi, một nhân vật phụ trong phim.