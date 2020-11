Những nhà thiết kế nổi tiếng góp mặt tại Aquafina VIFW 2020

Bên cạnh những gương mặt trên, Aquafina Vietnam International Fashion Week sẽ có sự góp mặt của nhiều tên tuổi ấn tượng khác như Hoàng Quyên, Hoàng Minh Hà... Chủ đề "The Future Is Now" như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế. Ảnh: Phương Lâm.