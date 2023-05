Những nhà tài trợ bí ẩn của ông DeSantis

Một tổ chức phi lợi nhuận gây chú ý khi thanh toán hóa đơn di chuyển trên những chiếc chuyên cơ riêng dành cho Thống đốc Florida Ron DeSantis, nhưng giữ bí mật về các nhà tài trợ.

Đối với ông Ron DeSantis, ngày chủ nhật 19/12/2022 là khởi đầu của một tuần bận rộn, khi chưa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống.

Đêm đó, ông rời Tallahassee trên chuyên cơ riêng của một chủ khách sạn ở Florida, hướng đến Newark để gặp mặt cảnh sát trên đảo Staten vào sáng hôm sau.

Tiếp đó, ông lên một chiếc máy bay Bombardier để đến phát biểu ở vùng ngoại ô Philadelphia. Sau đó, ông bay đến hội trường Hiệp sĩ Columbus bên ngoài Chicago, rồi trở về Florida với công việc hàng ngày với tư cách là thống đốc bang.

Sự tiện lợi khi di chuyển bằng máy bay tư nhân đã tạo điều kiện cho chuyến đi đó của ông DeSantis và nhiều hoạt động tương tự khác. Những nhà tài trợ giàu có và một số nhà tài trợ bí mật đã gánh chi phí cho những chuyến đi như vậy.

Trước khi dự kiến công bố tranh cử vào Nhà Trắng, ông DeSantis đã phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh giàu có để đưa ông đi khắp đất nước nhằm đánh giá thông điệp của mình trước cử tri và nâng cao danh tiếng.

Bí mật tạo ảnh hưởng

Nhiều người trong số đó là những người ủng hộ quen thuộc từ Florida, theo đánh giá của New York Times. Ngoài ra, những người khác lại được giữ bí mật thông qua một tổ chức phi lợi nhuận.

Ông DeSantis, người dự kiến chính thức tuyên bố tranh cử vào ngày 24/5, không phải là chính trị gia đầu tiên tận dụng tốc độ và sự thoải mái của máy bay tư nhân. Các ứng cử viên và quan chức ở cả hai đảng từ lâu chấp nhận những lợi ích từ chiếc máy bay của nhà tài trợ.

Tuy nhiên, các chuyên gia đạo đức cho biết việc di chuyển như vậy - và cụ thể là vai trò của tổ chức phi lợi nhuận - cho thấy việc ông DeSantis chần chừ công bố chạy đua vào Nhà Trắng đã cho phép ông lách luật vốn ngăn các nhà tài trợ tạo ra ảnh hưởng bí mật.

Khi công bố tư cách ứng viên tổng thống, ông sẽ phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe hơn nhiều trong việc chấp nhận và báo cáo những khoản đóng góp đó.

“Cử tri xứng đáng được biết thông tin này vì họ có quyền biết ai đang cố gắng gây ảnh hưởng đến các quan chức được bầu và liệu các nhà lãnh đạo của họ có đang ưu tiên lợi ích công cộng hơn lợi ích của các nhà tài trợ giàu có hay không”, Trevor Potter, Chủ tịch Trung tâm Pháp lý Chiến dịch, nhận định.

Trong tháng này, ông DeSantis và vợ gặp gỡ nhiều đảng viên Cộng hòa ở Cedar Rapids, Iowa. Ảnh: New York Times.

“Thống đốc DeSantis, cho dù có ý định tranh cử tổng thống hay không, nên tiết lộ rõ ràng và đầy đủ ai đang hỗ trợ cho các nỗ lực chính trị của mình”, ông nói thêm.

Tuần trước, ông DeSantis thậm chí ký dự luật liên quan đến việc miễn trừ công khai với công chúng các hồ sơ về chuyến đi của ông, CNN đưa tin.

Ông DeSantis vẫn được yêu cầu báo cáo các khoản đóng góp và chi phí trong hồ sơ tài chính chiến dịch của mình, nhưng luật mới có thể ngăn các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn hành trình, thông tin chuyến bay hoặc thậm chí danh sách những vị khách đến thăm dinh thự của thống đốc.

Nhiều chuyến đi của ông DeSantis được sắp xếp bởi "And To The Republic", một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Michigan, Tori Sachs, Giám đốc điều hành của tổ chức, chia sẻ.

Họ đã tổ chức gần chục sự kiện diễn thuyết có sự góp mặt của thống đốc ở ít nhất 8 bang. Bà Sachs không đề cập đến chi phí cho những chuyến bay và ai là người chi trả cho chúng.

Kẽ hở

New York Times cho biết không rõ ông DeSantis sẽ diễn giải các chuyến đi do tổ chức phi lợi nhuận này sắp xếp như thế nào để không vi phạm luật đạo đức của tiểu bang.

Florida thường cấm các quan chức nhận quà từ những người vận động hành lang hoặc những người có công ty tuyển dụng những người vận động hành lang - trừ khi những món quà đó được coi là đóng góp chính trị.

Tuy nhiên, bà Sachs cho biết bản thân không coi những chuyến đi đó là quà hay đóng góp chính trị. Bà Sachs khẳng định hoạt động của tổ chức “là cung cấp dịch vụ di chuyển cho những vị khách đặc biệt, hoàn toàn tuân thủ luật pháp”.

Các quy tắc đạo đức của Florida tạo cho các chính trị gia nhiều kẽ hở. Ví dụ, trong một số trường hợp, nhiều quan chức có thể chấp nhận họ được trả tiền cho việc di chuyển để đến phát biểu như một phần nhiệm vụ chính thức.

Ủy ban đạo đức tiểu bang cũng đã cho phép viên chức nhận quà từ những người vận động hành lang nếu chúng được chuyển qua các bên thứ ba.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2019, ông DeSantis đã liên tục dựa vào nhiều cá nhân để chọn các chuyến bay tư nhân. Ủy ban chính trị của ông đã chấp nhận chuyến đi bằng máy bay riêng của khoảng 55 người giàu có, chủ yếu ở Florida và các công ty liên kết với họ, theo phân tích của New York Times.

Ông DeSantis xuất hiện tại một sự kiện ở Tampa hôm 17/5. Ảnh: Reuters.

Nhiều nhà vận động hành lang và nhà tài trợ cho biết họ đã quen với các cuộc gọi yêu cầu sắp xếp máy bay từ các trợ lý chính trị của thống đốc. Chẳng hạn, gần đây, họ đã yêu cầu một chuyến bay đến Nhật Bản.

Chuyến đi Nhật Bản góp phần giúp ông DeSantis có cơ hội thể hiện các chính sách đối ngoại của mình, được coi là một phần nhiệm vụ chính thức của thống đốc. Tuy nhiên, văn phòng của ông DeSantis không tiết lộ chuyến bay đó được trả như thế nào hoặc ông đã đi di chuyển như thế nào.

Ngay sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2022, thống đốc Florida đã hướng tới việc xây dựng hình ảnh của mình với cử tri cả nước. Ông bắt đầu đi khắp đất nước để thăm các nhà hoạt động của đảng Cộng hòa, ăn tối với các nhà tài trợ, phát biểu tại nhiều sự kiện và quảng bá cho cuốn sách mới.

Friends of Ron DeSantis, một ủy ban chính trị của Florida, đã chi trả cho một số chuyến đi của ông. Tính đến tháng trước, ủy ban này đã có trong tay hơn 80 triệu USD .

Tuy nhiên, nhiều chuyến đi được tổ chức phi lợi nhuận And To The Republic chi trả đã không xuất hiện trong hồ sơ tiểu bang. And To The Republic được đăng ký là một tổ chức phúc lợi xã hội, nghĩa là hoạt động chính của nhóm không được liên quan đến các chiến dịch chính trị.

Nhiều ứng viên tổng thống chính thức và tiềm năng khác cũng có mối quan hệ với các tổ chức tương tự, thường được gọi là "nhóm tiền đen" vì họ không bắt buộc phải tiết lộ các nhà tài trợ của mình.

Ngoài ra, To The Republic đã sắp xếp cho ông DeSantis xuất hiện tại các sự kiện ở Nam Carolina, Nevada và Iowa - những tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Một số sự kiện được quảng bá với cái tên “Florida Blueprint", mượn tên sách mới của ông DeSantis.

Sự sắp xếp như vậy đã khiến việc theo dõi chuyến đi của ông DeSantis - và chi phí của nó - trở nên khó khăn.