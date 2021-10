Những nhà ma ở Mỹ chết trước Halloween

Sau hơn một năm dài vắng bóng vì Covid-19, những điểm kinh doanh nhà ma bắt đầu đón khách. Sự phục hồi của họ vấp phải nhiều khó khăn và có những nơi đã đóng cửa vì thua lỗ.

Mùa xuân năm nay, Greg DeFatta (61 tuổi) dành 200.000 USD để mua một chiếc giường rung lắc như bị quỷ ám, cùng bộ đồ chú hề vấy máu và hàng trăm thứ đồ lặt vặt khác.

Ông hy vọng sự tân trang này có thể thu hút khách đến ngôi nhà ma The Haunted Trail của mình ở San Diego (Mỹ). Đây là công việc kinh doanh đã nuôi sống gia đình ông suốt 3 thập kỷ nhưng phải đóng cửa vào năm 2020 vì đại dịch, theo New York Times.

"'Tuyệt vọng' là từ chính xác nhất để miêu tả mùa Halloween năm ngoái. Nếu vượt qua năm nay, có thể mọi thứ sẽ ổn định lại", DeFatta nói.

Đây cũng là tình trạng khó khăn của hàng trăm điểm kinh doanh nhà ma tại Mỹ, phản ánh những chật vật về mặt tài chính của doanh nghiệp nhỏ khi nền kinh tế xứ cờ hoa từng bước hồi phục.

The Haunted Trail, nhà ma của Greg DeFetta, đã phải đóng cửa trong năm 2020 vì đại dịch.

Thiệt hại lớn

Chi tiêu của người tiêu dùng trong mùa Halloween này dự kiến đạt mức kỷ lục 10,1 tỷ USD , theo khảo sát từ Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia. Khoảng 65% người Mỹ dự định ăn mừng Halloween, nhiều hơn con số 58% của năm ngoái và gần chạm mức 68% của năm 2019.

Với những người chủ và nhân viên tại nhà ma, sự hứng khởi mới mẻ này đem tới hy vọng rằng mùa Halloween sôi động năm nay có thể bù đắp cho doanh thu thiếu hụt. Một vài doanh nghiệp đã trở lại bình thường, trong khi số khác để ý rằng hàng người không còn đông đúc như trước.

Với những người Mỹ muốn ăn mừng Halloween năm nay, 18% nói rằng họ sẽ đến chơi nhà ma, giảm 4% so với 2019.

Trong khi hầu hết điểm tham quan lớn đã mở cửa trở lại trong thời gian này, một số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn vì không có doanh thu trong cả năm ngoái.

“Chúng tôi đang cố gắng phục hồi”, Amber Arnett-Bequeaith, phó chủ tịch của Full Moon Productions, công ty điều hành nhiều nhà ma lâu đời trên khắp đất nước, chia sẻ.

Nhiều người chọn nhà ma là điểm vui chơi mùa Halloween.

Hiểu rằng dịch bệnh chưa dứt hẳn, một số nơi kết hợp khẩu trang với trang phục của họ hoặc yêu cầu nhân viên tiêm phòng, bà Arnett-Bequeaith cho biết.

"Đây là một lĩnh vực kinh doanh khó khăn. Hù dọa người khác không phải công việc dễ dàng hay rẻ tiền", bà nói.

Khi khách hàng không còn thỏa mãn với đèn nhấp nháy hoặc những bộ xương, một số điểm kinh doanh nhà ma lớn đã tiêu hơn một triệu USD trong vài năm qua nhằm giữ chân khán giả.

Đối với những người kiếm sống nhờ kinh doanh nhà ma, 6 tuần của mùa Halloween là thời điểm làm hết mình hoặc chết. Năm nay, nó còn quan trọng hơn nữa.

Michael Jubie, chủ nhà ma The Headless Horseman ở New York (Mỹ) kể rằng anh đã mất 75% thu nhập năm ngoái vì không thể hoạt động hết công suất. The Headless Horseman từng có 375 nhân viên, nhưng giờ chỉ còn 190. "Sẽ mất khoảng 10 năm để thu hồi vốn", anh nói.

Thiếu hụt sản phẩm và giá hàng hóa gia tăng đang gây thêm khó khăn cho những nơi kinh doanh nhà ma, theo chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ.

Những diễn viên đóng vai chú hề ẩn nấp trong góc tối, chuẩn bị cho màn hù dọa.

Tinos Pascuzzi, người điều hành The Sanctuary Haunted Attraction ở Thành phố Oklahoma, kể rằng quyết định đóng cửa năm ngoái đã gây thiệt hại lớn.

"Khi chúng tôi đóng cửa, một hệ sinh thái người lao động sẽ bị ảnh hưởng", anh Pascuzzi nói.

Người đóng vai phù thủy, bà sơ, bác sĩ điên để dọa khách là những diễn viên tiềm năng hoặc sinh viên kịch nghệ từ trường đại học gần đó. Các nhân viên an ninh, đội vệ sinh, người tiếp thị và bên cung cấp đạo cụ cũng đứng trước nguy cơ mất việc.

Thích ứng

Ngành kinh doanh nhà ma tại Mỹ, với 1.200 điểm bắt trả phí vào cửa, tạo ra doanh thu khoảng 300 triệu USD mỗi năm, trong đó 85 triệu USD chi cho quảng cáo, theo thống kê của American Haunts.

Dwayne Sanburn, chủ sở hữu một nhà ma tại Los Angeles (Mỹ), cho biết những điểm giải trí mùa Halloween đã chịu thiệt hại do Covid-19 và bão Ida. "Tuy nhiên, lợi nhuận trong tháng 10 đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái", anh nói thêm.

"Tôi nghĩ mọi người đã sẵn sàng ra ngoài vui chơi. Halloween là dịp hoàn hảo cho việc đó", Sanburn nói.

Diễn viên của The Haunted Trail hóa trang để chuẩn bị cho việc mở cửa lại.

Khi The Haunted Trail, nhà ma của DeFatta khai trương trong đêm mùa thu gần đây, ông đã hy vọng có thể khôi phục việc kinh doanh trở lại.

Ông đi lại xung quanh, thỉnh thoảng nhìn xuống đồng hồ. Chỉ còn vài giờ nữa là cánh cửa kẽo kẹt mở ra và mọi người sẽ xuất hiện.

Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, những vị khách đã đến nơi. Đếm nhẩm trong đầu, DeFatta thấy hơn 1.000 người.

Ông nghe tiếng gầm gừ của cưa xích, giọng nói trầm đục của kẻ giết người, cùng tiếng hét chói tai của những chú hề mắt xanh. Ông nghe thấy những vị khách la hét, thậm chí văng tục, rồi bật cười và cảm ơn trời đất vì đã vượt qua cửa ải này.

"Đó là âm nhạc trong tai tôi", ông nói.