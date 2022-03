Những nguyên tắc bảo mật của Huawei

Là một trong những công ty hàng đầu trong ngành viễn thông thế giới, Huawei đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe trong việc bảo mật thông tin khách hàng.

Với Huawei, bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Do đó, tập đoàn thực hiện yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư trong mọi quy trình kinh doanh.

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm Singapore (IMDA) vừa trao chứng nhận tín nhiệm bảo vệ dữ liệu cho Huawei International. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng nhận này, ông Foo Fang Yong - Giám đốc điều hành Huawei International - cho biết bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ đơn thuần là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo ông Foo Fang Yong, chứng nhận tín nhiệm bảo vệ dữ liệu khẳng định cam kết của Huawei trong việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Theo đó, người dùng, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhân viên và các bên liên quan có thể yên tâm khi dữ liệu cá nhân của họ được bảo vệ tốt nhất.

“Chúng tôi luôn cẩn trọng, tuân thủ luật, quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân ở mọi quốc gia có trụ sở. Đồng thời, Huawei thực hiện yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư trong mọi quy trình kinh doanh", ông Foo Fang Yong nói.

Niềm tin phải dựa trên sự thật. Sự thật được kiểm chứng, xác minh dựa trên những tiêu chuẩn chung. Ông Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei

Là tập đoàn toàn cầu hoạt động tại hơn 170 quốc gia, Huawei hiểu rõ tầm quan trọng trong việc cam kết đảm bảo an ninh thông tin cho người dùng, Chính phủ cũng như tuân thủ tiêu chuẩn an toàn. Tập đoàn viễn thông này có nhiều đóng góp quan trọng trong tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu, đồng thời là thành viên chủ chốt trong các tổ chức, diễn đàn uy tín về an ninh mạng.

Điển hình, hàng năm Huawei vẫn đệ trình và được thông qua nhiều đề xuất bảo mật lên 3GPP (Dự án đối tác thế hệ thứ ba), phát triển tiêu chuẩn bảo mật H(e)NB và đẩy mạnh nghiên cứu bảo mật trên hệ truyền thông M2M (máy đến máy). Tập đoàn dự kiến đầu tư hơn 100 tỷ USD vào R&D trong 5 năm tới, nhằm giới thiệu những giải pháp an ninh mạng toàn diện và hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, Huawei liên tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức trong những lĩnh vực bảo mật thông tin như APWG (Tổ chức chống lừa đảo trên mạng), Công ty phần mềm chống virus AVG, InterPol (Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế) và IWE (Tổ chức giám sát mạng Internet). Sự tham gia, hợp tác của các tổ chức quốc tế từ khâu nghiên cứu đảm bảo mọi công nghệ của Huawei tuân thủ tiêu chuẩn an ninh mạng.

Ken Hu - Chủ tịch luân phiên của Huawei - phát biểu: "Niềm tin phải dựa trên sự thật. Sự thật được kiểm chứng, xác minh dựa trên những tiêu chuẩn chung. Chúng tôi tin rằng đây là mô hình hiệu quả để xây dựng niềm tin cho người dùng kỷ nguyên số".

Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cũng từng tuyên bố Huawei “dám nói với tất cả quốc gia trên thế giới rằng chúng tôi có thể ký thỏa thuận không có thiết bị theo dõi”. Không chỉ khẳng định bằng lời nói, tập đoàn này đưa ra những chiến lược và hành động thiết thực, minh chứng cho nguyên tắc minh bạch và an toàn thông tin.

Trung tâm minh bạch của Huawei mở cửa đón khách hàng và tổ chức kiểm toán độc lập cũng như Chính phủ các nước.

Cụ thể, hãng không ngừng thúc đẩy tiêu chuẩn chung trong lĩnh vực an ninh mạng trên phạm vi toàn cầu và khánh thành Trung tâm minh bạch an ninh mạng tại Brussels (Bỉ) năm 2019, thể hiện rõ quyết tâm tạo dựng niềm tin cho người dùng.

Nhiều trung tâm khác cũng lần lượt được xây dựng tại Banbury (Anh), Bonn (Đức), Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), Thâm Quyến (Trung Quốc), Toronto (Canada) và Rome (Italy). Vào đầu tháng 6/2021, Huawei chính thức mở cửa Trung tâm minh bạch an ninh mạng lớn nhất tại Đông Hoản, Trung Quốc.

Chìa khóa tạo nên niềm tin cho khách hàng

Ngoài hàng tỷ USD đầu tư cho R&D hàng năm, “vũ khí” giúp Huawei nhận được niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu là sự kiên trì và quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng toàn bộ quá trình cung ứng - từ nguồn lực con người đến nhà cung cấp.

Năm 2019, Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi từng tuyên bố Huawei “sẵn sàng đóng cửa thay vì chấp nhận yêu cầu về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng”. Ông xác định hệ thống tổ chức minh bạch từ bên trong là chìa khoá quan trọng để Huawei tập trung vào phục vụ nhu cầu khách hàng trong suốt hành trình phát triển. Mọi bộ phận, quy trình đều nằm trong hệ thống giám sát xuyên suốt.

Chủ tịch luân phiên Ken Hu gọi bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Huawei. Đội ngũ lãnh đạo của công ty hiểu rõ việc duy trì hồ sơ an ninh trong sạch là cánh cửa để sản phẩm của doanh nghiệp tiếp tục vươn ra thế giới.

An toàn thông tin là cam kết của Huawei với người tiêu dùng toàn cầu. Ảnh: TechTV.

Trong nội bộ công ty, Huawei thiết lập những yêu cầu khắt khe về bảo mật thông tin, từ việc quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, nhân sự, đổi mới công nghệ đến hệ thống CNTT. Mỗi người quản lý và nhân sự phải giải trình, chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân. Công ty chú trọng chế độ đãi ngộ nhân sự, đồng thời mỗi nhân viên là các cổ đông. Thậm chí, đội ngũ Huawei được khuyến khích “quay lưng với sếp và tập trung vào khách hàng”.

Đối với các nhà quản lý và khách hàng, Huawei thực hiện chiến lược mà Ken Hu gọi là "để màu trắng trắng sáng hơn". Nói cách khác, doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nhiều biện pháp để duy trì sự minh bạch.

Huawei sẵn sàng đóng cửa thay vì chấp nhận yêu cầu về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng. Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi

“Chúng tôi tự hào khi Huawei là công ty cởi mở, minh bạch và xem xét kỹ lưỡng nhất thế giới”, John Suffolk - Giám đốc bảo mật không gian mạng và quyền riêng tư toàn cầu của Huawei - cho biết.

Huawei cho thấy sự minh bạch trong công nghệ với hơn 270 chứng chỉ an toàn mạng, được cấp bởi các tổ chức uy tín và độc lập. Đồng thời, Huawei cũng là công ty đầu tiên được nhận chứng chỉ bảo mật CC EAL4+ cho sản phẩm 5G. Tiêu chuẩn bảo mật của các sản phẩm trạm gốc 5G của Huawei nằm top đầu thế giới và có thể đảm bảo độ tin cậy cho truy cập không dây 5G.

Trong ba thập kỷ phục vụ hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới, Huawei luôn khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng. Ông John Suffolk khẳng định Huawei “chấp nhận trần trụi trước thế giới bởi điều này giúp cải thiện sản phẩm” và hoan nghênh cá nhân hoặc tổ chức phân tích sản phẩm của hãng để phát hiện lỗ hổng bảo mật hoặc mã hoá.

Tất cả nhằm phục vụ cho sứ mệnh cuối cùng của Huawei: Mang kỹ thuật số đến với mọi người, mọi gia đình và tổ chức để xây dựng thế giới thông minh, kết nối.