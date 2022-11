Những người trẻ Hong Kong khao khát có phòng riêng

Đối diện thị trường bất động sản đắt đỏ bậc nhất thế giới, nhiều thanh niên Hong Kong không dám mơ đến việc mua nhà, chỉ ước thuê được một phòng riêng trong ký túc xá công cộng.

Sit Kai sống chung với mẹ và em gái trong không gian chật hẹp.

Sống chung trong căn hộ công cộng ở Kwai Chung (Hong Kong) cùng mẹ, em gái và hai con mèo, Sit Kai (30 tuổi) luôn khao khát có phòng riêng.

Là một nhân viên công tác xã hội bán thời gian, viên chức cộng đồng trong một nhóm quan tâm đến nhà ở, Sit thường xuyên phải làm việc muộn, ngồi trên giường thảo luận các vấn đề trong khi mẹ và em gái nằm ngủ.

"Tôi đã cố gắng nói nhỏ tiếng nhưng vẫn gây tiếng ồn, khiến cả nhà thường xuyên tranh cãi", Sit nói với South China Morning Post.

Hong Kong vốn được biết đến là thị trường bất động sản đắt đỏ bậc nhất thế giới. Với giá nhà ở trên trời, nhiều thế hệ người thu nhập thấp tại đây không dám mơ đến việc mua được căn hộ, phải sống mòn trong "nhà lồng", "nhà quan tài".

Những người trẻ như Sit Kai cũng phải vật lộn để có chỗ trong các khu nhà ở công cộng. Tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày càng trầm trọng trong vấn đề nhà ở đang buộc giới chức phải tìm cách xoa dịu khủng hoảng.

Mơ ước có phòng riêng

Sit rất vui khi gần đây chính phủ thông báo mở rộng kế hoạch ký túc xá thanh niên của thành phố, biến 3.000 phòng khách sạn thành ký túc xá cho người trẻ đi làm ở độ tuổi 18-30 trong vòng 5 năm.

Kế hoạch này hứa hẹn sẽ giúp giá thuê giảm hơn 40% so với giá thị trường và những người thuê thành công phải cam kết phục vụ cộng đồng trong 200 giờ/năm.

Sit Kai kỳ vọng có thể thuê được phòng ký túc xá trong kế hoạch của chính phủ.

Sit cho biết anh sẽ nộp đơn ngay khi đợt đăng ký đầu tiên được mở. Anh ta sẽ có thể thuê trong 2 năm, với khả năng kéo dài đến 5 năm.

"Tôi sẽ được mở tiếng to hơn khi nghe các bài hát. Tôi có thể sống theo cách mình muốn", anh chàng háo hức nghĩ đến sự thay đổi.

Sit nhắm đến việc cung cấp các lớp học có học phí và sở thích cho học sinh cơ sở như một hoạt động cộng đồng của mình.

Một căn phòng ký túc xá cho thanh niên ở Hong Kong.

Theo kế hoạch sửa đổi, các tổ chức phi chính phủ có thể nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ để thuê khách sạn và nhà khách, quản lý cho thanh niên đến ở.

Ý tưởng ký túc xá bắt nguồn từ năm 2011, khi chính phủ đề nghị tài trợ cho các tổ chức quan tâm đến việc xây dựng ký túc xá.

Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có một tòa nhà được xây dựng bởi Liên đoàn các nhóm thanh niên Hong Kong ở Tai Po với 80 giường có thể được thuê với giá thuê theo tháng khoảng 5.000 HKD ( 639 USD ), trong tối đa 5 năm.

2.600 không gian khác dự kiến được hoàn thành trong 3 năm tới, với 700 không gian khác vẫn đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch hoặc chuẩn bị xây dựng.

Cạnh tranh khốc liệt

Ngay khi mở cho các ứng dụng 2 năm trước, việc đăng ký vào ký túc xá đầu tiên ở Tai Po đã chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, với số người ghi danh vượt mức khoảng 12 lần.

Trong số những người giành được một suất có Louis Li Chi-yin (28 tuổi), một sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính đã rời khỏi ngôi nhà của gia đình ở Tuen Mun, nơi anh sống từ thời thơ ấu.

Louis cho biết cảm thấy may mắn khi được ở cùng những người bạn mới tại ký túc xá trong thời gian hạn chế do đại dịch Covid-19 khiến mọi người không thể tự do di chuyển.

"Hầu hết chúng tôi đều làm việc tại nhà và có rất nhiều niềm vui cùng nhau. Chúng tôi ăn tối, hát karaoke và chơi bóng rổ. Cảm giác giống như tôi được sống ở ký túc xá hồi đi du học Anh vài năm trước", anh nhớ lại.

Louis (giữa) là một trong những thanh niên đầu tiên thuê được phòng ký túc xá ở Tai Po.

Louis và 4 bạn thuê chung đang làm việc trong ngành thiết kế và công nghệ cũng đã cùng nhau thiết kế một trang web phục vụ cộng đồng.

Mặc dù họ không nhận được tài trợ để tiếp tục, Li cho biết anh rất vui. Sau đó, anh cùng với các đối tác mới cải tiến nguyên mẫu thành một nền tảng tư vấn nghề nghiệp.

Liên đoàn các nhóm thanh niên Hong Kong, đơn vị điều hành ký túc xá, cho biết những người thuê đã sáng tạo trong việc tình nguyện phục vụ cộng đồng, mặc dù giờ làm việc của họ không thường xuyên.

Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến là phân phát bánh trung thu cho người vô gia cư và thành lập "tủ lạnh dùng chung" trong khu phố để phát khẩu trang và thức ăn.

Giám sát viên của tổ chức phi chính phủ, Carrie Wong Sau-yee, hy vọng chính phủ sẽ linh hoạt trong việc tính toán số giờ phục vụ theo chương trình mới, để cho phép những người thuê nhà sáng tạo về những gì họ có thể làm cho cộng đồng.

Chính phủ cho biết sẽ đảm bảo hợp đồng thuê toàn bộ cơ sở trong tối đa 5 năm và đặt mục tiêu giao lô phòng đầu tiên vào quý đầu của năm sau.

Nhưng David Leung Tai-wai, người sáng lập kiêm chủ tịch Hiệp hội Nhà khách Hong Kong, không nghĩ rằng nhiều chủ sở hữu sẽ quan tâm đến những hợp đồng thuê dài hạn như vậy, đặc biệt khi khách du lịch có thể quay lại thành phố.

"Chúng tôi chỉ có thể cho thuê tối đa 2 năm. Tỷ lệ lấp đầy của chúng tôi tăng lên bất cứ khi nào các hạn chế xã hội do Covid-19 được nới lỏng", Leung nói.

Hong Kong đã nới lỏng các hạn chế đối với du khách, họ không còn phải trải qua quá trình kiểm dịch tại khách sạn. Thay vào đó, du khách phải trải qua 3 ngày giám sát y tế với một số hạn chế trong việc di chuyển, trong khi những người đến theo tour du lịch sẽ được phép vào các điểm du lịch được chỉ định.

"Khi thành phố hoạt động trở lại bình thường, chúng tôi phải tính toán và kiếm lại số tiền đã mất trong 3 năm qua", Leung nói.