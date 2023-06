Những người thay thế Touliver và SpaceSpeakers ở Rap Việt

Sau khi SpaceSpeakers gồm Touliver, SlimV, Binz, Rhymastic… xác nhận không tham gia Rap Việt mùa 3, thông tin ai thay thế họ ở vai trò nhà sản xuất rất được quan tâm. Họ đã góp phần làm nên thành công của 2 mùa Rap Việt đầu tiên với những bản phối hấp dẫn, hiện đại. Do đó, việc dàn nhà sản xuất mới có vượt qua thành công của SpaceSpeakers để tạo nên màu sắc riêng hay không là câu hỏi nhiều khán giả đặt ra. Sau tập 1 Rap Việt mùa 3, dàn producer tham gia chương trình hiện gồm 2pillz, wokeup (thực hiện ca khúc chủ đề We Go Hard), Masew, Machiot, DươngK, NVM, Nhật Nguyễn và Kriss Ngo.