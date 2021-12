Những người thầm lặng cống hiến vì môi trường

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, bên cạnh đội ngũ y tế xông pha nơi tuyến đầu, vẫn có những con người cần mẫn làm việc để đảm bảo cuộc sống xanh sạch cho xã hội.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, phần lớn người dân chuyển sang mua sắm trực tuyến, giao tận nhà để hạn chế tiếp xúc. Điều này đồng nghĩa các cửa hàng phải sử dụng nhiều túi nylon và hộp nhựa hơn, vô hình trung khiến lượng rác thải nhựa gia tăng. Thêm vào đó, phân loại rác tại nguồn chưa phải thói quen phổ biến tại Việt Nam. Những điều này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường.

Những khó khăn thường trực

Chị Trần Thị Ngọc (Nam Định) lên Hà Nội làm nghề ve chai đã lâu. Hàng ngày, chị vừa thu nhặt rác từ các hộ gia đình, vừa phải phân loại trước khi tập trung về các đại lý thu gom. "Nghề nào chẳng vất vả. Nghề ve chai của chúng tôi bình thường đã không dễ dàng, đến khi dịch bệnh bùng phát lại càng khó khăn", chị Ngọc chia sẻ.

Dịch bệnh bùng phát khiến chị Trần Thị Ngọc cùng đồng nghiệp gặp không ít khó khăn.

Chị Ngọc cũng như nhiều đồng nghiệp đều xa quê để mưu sinh với mong ước có thu nhập gửi về phụ giúp gia đình, cho con cái được đến trường. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, các quy định giãn cách được áp dụng khiến những người làm công việc ve chai như chị không thể ra ngoài mưu sinh như trước đây. Cuộc sống vốn không ổn định, nay càng thêm bấp bênh.

Chị Vũ Thị Nhung (Nam Định) cho biết: "Lo cho gia đình, con cái ở quê, còn mình ở trên đây cơm cháo gì cũng được. Thế nhưng khi dịch bệnh kéo đến, thu nhập không có mà vẫn cần trả tiền trọ và chi tiêu, chị em chúng tôi cũng có lúc nghĩ đến việc về quê. Cuối cùng, mọi người lại bảo nhau cố gắng thêm chút nữa".

Chị Vũ Thị Nhung từng nghĩ đến việc rời Hà Nội để về quê trong thời dịch.

Cũng làm nghề ve chai, chị Hà Thị Thúy Mai (Hà Nội) trăn trở nhiều điều. Không phải thuê trọ giống những đồng nghiệp ở tỉnh, nhưng ve chai vẫn là nghề vất vả, thời gian và thu nhập không ổn định.

Chị chia sẻ: "Làm nghề này ngày nào cũng bị vây quanh bởi rác thải. Sức khỏe ảnh hưởng không ít, nhưng đã theo nghề thì phải chấp nhận. Với lại, chúng tôi cũng nghĩ mình đang góp sức làm sạch môi trường. Chỉ vậy thôi cũng đủ để mọi người vui vẻ quay lại với công việc".

Chung tay vì cuộc sống xanh

Bất chấp thu nhập bấp bênh, cuộc sống không ổn định, môi trường làm việc có hại cho sức khỏe và nhiều khó khăn vô hình khác, những người lao động tự do làm nghề ve chai như chị Ngọc, chị Nhung hay chị Mai vẫn miệt mài cống hiến cho công việc. Họ là những người thầm lặng, ngày ngày góp sức giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫu biết có nhiều rủi ro, họ vẫn cần mẫn với công việc.

Thấu hiểu những khó khăn của người lao động tự do đang làm nghề ve chai, Unilever Việt Nam cùng đối tác VietCycle và Duy Tân thực hiện chương trình "Hồi sinh rác thải nhựa". Bên cạnh mục tiêu bảo vệ môi trường, chương trình còn hướng đến đồng hành và nâng cao điều kiện sống cho người lao động nữ, người yếu thế, lao động tự do, người khuyết tật khi tham gia vào chuỗi giá trị.

Unilever Việt Nam phối hợp VietCycle và Duy Tân triển khai chương trình “Hồi sinh rác thải nhựa”.

Thông qua việc thành lập các hội, nhóm thu gom phế liệu, chương trình hứa hẹn giúp người lao động có thêm thông tin về đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn trong quá trình làm việc, hỗ trợ các thiết bị bảo hộ lao động,... Điều này góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao điều kiện sống, giúp người lao động tự do vượt qua những thử thách do đại dịch và đón năm mới êm ấm hơn bên gia đình.

Đây là một trong những nỗ lực trên hành trình "mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến" mà Unilever đang thực hiện trong hơn 25 năm có mặt tại Việt Nam. Phương châm đó đã giúp Unilever đạt danh hiệu doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam trong 6 năm liên tiếp trong chương trình CSI, đồng thời giành giải thưởng về trách nhiệm xã hội do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham) trao tặng.

Unilever nhận giải thưởng doanh nghiệp bền vững trong 6 năm liên tiếp.

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội, đánh giá: "Trong giai đoạn đầy thử thách như hiện nay, Unilever Việt Nam vẫn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động xã hội để đồng hành cùng cộng đồng giải quyết các vấn đề do đại dịch gây ra. Cam kết của Unilever về tính minh bạch trong hoạt động, năng lực quản trị và mô hình kinh doanh bền vững đã truyền cảm hứng cho những doanh nghiệp khác cùng thực hiện. Từ đó, môi trường kinh doanh và xã hội trở nên tốt đẹp hơn".