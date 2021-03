Những người phụ nữ tài sắc đứng sau Tạ Đình Phong, Lý Băng Băng

Tham gia show My Agent and Me cùng Triệu Hựu Đình, nữ quản lý La Lợi khiến khản giả tán thưởng vì nhan sắc khả ái và cảm phục trước tài năng xuất chúng. Trên chương trình, La Lợi hy vọng công chúng đừng chú ý quá nhiều đến cô, do việc này có thể mang lại rắc rối cho công việc.