Những người phụ nữ làm việc cho kẻ nguy hiểm nhất TikTok

Những hình xăm đáng lo ngại được trông thấy trong các video mà một số phụ nữ bị Andrew Tate, cựu võ sĩ kickboxing người Mỹ gốc Anh có biệt danh “người đàn ông nguy hiểm nhất trên TikTok”, cùng đồng phạm khống chế, ép buộc quay cảnh khiêu dâm để phục vụ người theo dõi nhóm “Hustler University”.

Theo các nhà điều tra, đây là một phần trong hoạt động của băng nhóm buôn bán tình dục dựa trên bạo lực này, The Times of London đưa tin.

Tờ báo của Anh thông tin thêm vết mực xuất hiện trên người một số phụ nữ mang quốc tịch Romania và một cô gái Mỹ 22 tuổi - người cáo buộc Tate cưỡng hiếp cô vào năm ngoái.

Dòng chữ trên phù hợp với tư tưởng độc hại của Tate khi nhiều lần tuyên bố phụ nữ là tài sản của đàn ông.

“Những bộ phận kín đáo trên cơ thể phụ nữ thuộc về chồng/bạn trai vì cả 2 đang trong mối quan hệ. Nếu phụ nữ muốn kiếm tiền từ đó, đàn ông phải được chia phần”, Tate tuyên bố vào tháng 7/2022, đề cập tới các cô gái trên trang web người lớn như OnlyFans.

Theo Tate, điều này không áp dụng cho các ngôi sao khiêu dâm nam.

Sebastian Vieru, một trong số đối tác làm ăn của Tate, cho rằng việc phụ nữ xăm tên Tate lên cơ thể không có gì đáng nói, thậm chí so sánh với việc các cô gái thường xăm tên bạn trai của họ.

Tháng 8/2022, Tate từng đăng ảnh nữ người mẫu tên Liv Magre với tên của hắn được ghi ở phía sau. Nhưng những bức ảnh gần đây cho thấy đó có thể không phải hình xăm vĩnh viễn.

Vieru cũng nói với UK Times rằng những cáo buộc về việc Tate ép buộc phụ nữ quan hệ tình dục là dối trá vì hắn ta thường đến hộp đêm với “20, 30 cô gái đẹp”.

“Khi có 100 cô gái của riêng mình, đàn ông không cần phải ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào làm bất cứ điều gì”, anh ta khẳng định.

Vieru cho biết hoạt động kinh doanh qua video khiêu dâm của Tate (hiện đã bị đóng cửa) là “hoàn toàn hợp pháp”.

Tuy nhiên, cảnh sát Romania đã bắt giữ Andrew Tate (36 tuổi), em trai Tristan Tate (34 tuổi) cùng 2 “thiên thần của Tate” gồm Georgiana Naghel, bạn gái của Tate, và cựu cảnh sát Luana Radu.

Các công tố viên cho biết 4 người này bị cáo buộc thành lập nhóm tội phạm có tổ chức với mục đích dụ dỗ, lôi kéo và bóc lột phụ nữ bằng cách buộc họ tạo ra nội dung khiêu dâm để kiếm tiền.

Eugen Vidineac, luật sư của Tate, nói rằng tất cả đều phủ nhận các cáo buộc bóc lột tình dục phụ nữ và hy vọng sớm được tuyên bố vô tội.

Tate chuyển hoạt động của mình sang Romania vào năm 2017 trong khi vẫn bị điều tra vì liên quan vụ án hiếp dâm năm 2015 ở Anh, theo VICE News. Vụ kiện bị hủy bỏ vào năm 2019 và Tate không bị buộc tội.

Tuy nhiên, đó là lý do khiến “kẻ nguy hiểm nhất TikTok” từng bị loại khỏi chương trình truyền hình Big Brother vào năm 2016.

Khi đó, vài ngày sau khi hắn ta lên sóng, cảnh sát ở Hertfordshire đã cảnh báo các nhà sản xuất của chương trình về cuộc điều tra đang diễn ra mà Tate bị cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất của ít nhất 2 cô gái ở Vương quốc Anh.

Sally, một trong những người tố cáo Tate ở Anh, cho biết cảnh sát chỉ bắt đầu xem xet vụ việc một cách nghiêm túc khi tên này xuất hiện trên TV. Đơn vị sản xuất chương trình sau đó gạch tên và cắt sóng cựu võ sĩ kickboxing tai tiếng.

Sally nói rằng cô đến đồn cảnh sát sau khi bị Tate bạo hành nhiều lần. Cô cáo buộc hắn ta đấm mình vào ngày đầu tiên làm việc với tư cách diễn viên quay cảnh nóng, sau đó bóp cổ ít nhất 5 lần.

Sally cũng cho biết bản thân đã chứng kiến Tate bóp cổ những người phụ nữ khác ít nhất 10 lần, cũng như cưỡng hiếp một cô gái khác tên Helen.

Theo nạn nhân, Tate thậm chí còn dán tấm áp phích ở trụ sở kinh doanh tại Vương quốc Anh với nội dung tát thẳng vào mặt phụ nữ khi xảy ra trục trặc.

Sally cáo buộc Tate đã đe dọa hành hung nếu cô báo cảnh sát, nhưng cô và Helen vẫn thực hiện. Tuy nhiên, vụ án được khép lại 4 năm sau đó, vào tháng 7/2019, mà không có bất kỳ cáo buộc nào.

Cơ quan Công tố Vương quốc Anh cho biết sau khi xem xét kỹ tất cả bằng chứng do cảnh sát cung cấp liên quan đến từng người khiếu nại, họ kết luận không có căn cứ kết án.

Khi đó, Tate dứt khoát phủ nhận cáo buộc của những người phụ nữ. “Họ muốn tống tiền vì tôi đã sa thải họ. Sau cuộc điều tra, cảnh sát hiểu rằng tôi vô tội và tìm thấy tin nhắn cho thấy các cô gái có ý định vu khống tôi”.

Trước khi cuộc điều tra kết thúc, Tate đã chuyển đến Romania. Trong một video (hiện đã bị xóa), hắn ta nói rằng 40% lý do chuyển đến đó là để trốn tội hiếp dâm dễ dàng hơn, Guardian cho biết.

“Tôi không phải kẻ hiếp dâm, nhưng tôi thích ý tưởng có thể làm những gì mình muốn. Tôi thích sự tự do”, hắn nói.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.